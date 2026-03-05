San Francesco d’Assisi: la sua visione ecologica e l’arte

Due incontri a 800 anni dalla morte del Santo promossi dall'associazione "Amici della Natura" con i Frati Cappuccini di Oreno e dalla comunità pastorale Sacro Cuore

Per ricordare gli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta il 3 ottobre 1226, l’Associazione Amici della Natura di Triuggio organizza un incontro presso la sede di via delle Grigne, nella frazione di Triuggio, con i Frati Cappuccini di Oreno.

Incontro su San Francesco d’Assisi

L’incontro è in programma venerdì 13 marzo, alle 21, durante il quale i Frati Cappuccini di Oreno presenteranno la vita di San Francesco, breve ma intensa, per riscoprire il messaggio di Pace e Fratellanza da lui predicato e vissuto.

La sua visione ecologica del mondo, prima che diventasse un argomento di attualità, lo rende un modello per l’umanità di oggi per la cura della Terra e di tutte le sue creature – sottolineano gli Amici della Natura – Lo splendido “Cantico delle Creature” da lui composto, prima composizione poetica nella lingua italiana, ci apre alla bellezza del Creato e della vita”.

L’uomo e il santo nel racconto dell’arte

Anche la comunità pastorale “Sacro Cuore” organizza un incontro dal titolo “Francesco. L’uomo e il santo nel racconto dell’arte” in programma martedì 10 marzo, alle 21, nella sala Bachelet dell’oratorio di Triuggio in via Marconi 1. Un viaggio sulla figura del Santo di Assisi a 800 anni dalla morte, una lettura attraverso l’arte dei grandi pittori. Relatore sarà Luca Frigerio, giornalista e scrittore, redattore dei media della Diocesi di Milano.