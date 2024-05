Tutto pronto per la 34esima edizione del Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica della famosa battaglia di Desio del 1277, uno degli appuntamenti più attesi sul territorio, soprattutto quest’anno in cui cade il centenario del titolo di Città di Desio. In Villa Tittoni è stato presentato il programma.

Presentato il Palio degli Zoccoli, undici contrade pronte a sfidarsi

Undici contrade si sfideranno durante il tradizionale appuntamento: sabato 1° giugno avrà luogo l’investitura dei Maestri di contrada e il giuramento dei contradaioli, mercoledì 12 giugno alle 21.30 in programma in piazza Conciliazione l'iniziativa "Aspettando il Palio", uno spettacolo a tema medievale dal titolo "Solstizio d'estate", a cura del Teatro dell'Aleph, e domenica 16 giugno si svolgerà il vero e proprio Palio, in Villa Cusani Traversi Tittoni, piazza Conciliazione e nelle vie del centro storico.

La storia

Nato nel 1989 come rievocazione della Battaglia di Desio del 1277 tra le milizie delle famiglie nobiliari dei Torriani e dei Visconti per il dominio e l’egemonia dei territori del comprensorio milanese, è diventato uno degli eventi culturali principali della città. Nonostante non fosse considerata al pari delle tante battaglie minori combattute nell’Italia del XIII secolo, risulta decisiva nel passaggio da comune a signoria per la città di Milano. La manifestazione ha progressivamente attirato l'interesse di un pubblico sempre più ampio, grazie anche al fatto che si compone di diversi momenti di condivisione.

La griglia di partenza

Durante la presentazione del Palio degli Zoccoli è stata estratta la griglia di partenza. Questa la disposizione: San Pietro e Paolo – San Giovanni – San Giorgio – San Carlo – Busasca – San Pietro al Dosso – Dugana – Foppa – Bassa – Piazza – Prati. Intanto, per il terzo anno si è ripetuta l’iniziativa "Palio a Scuola". Il Comitato organizzatore, in collaborazione con le contrade e con l'Amministrazione comunale, ha portato la storia del borgo di Desio, la battaglia del 21 gennaio 1277 e la nascita del Palio in tutte le classi quinte delle scuole primarie desiane, grazie ad alcuni volontari che si travestono in costume d’epoca. Un'iniziativa che ha riscosso grande interesse tra gli studenti: durante gli incontri i rappresentanti delle contrade presentano agli studenti diapositive e fotografie che raccontano la storia del borgo di Desio e delle sue attività lavorative.

La collaborazione con il liceo artistico di Lissone

Quest’anno, nei mesi di marzo e aprile, l’Istituto superiore Meroni di Lissone, con la classe 2LAD del Liceo Artistico, ha avuto il privilegio di conoscere e approfondire la storia del Palio degli Zoccoli di Desio. Questa importante opportunità è servita a creare una didattica stimolante e, soprattutto, a portare dialogo con il territorio, con la storia e con le tradizioni. Tutti gli studenti quindi hanno mostrato interesse: ciascuno di loro ha elaborato una propria interpretazione dei simbolismi più rappresentativi della manifestazione e ha declinato la tematica con vari mezzi espressivi e tecniche artistiche. Il drappo con cui sarà premiata la contrada vincitrice è firmato dalla studentessa Nicole Leru. Il lavoro pittorico segue le regole della suddivisione dello sfondo in due, tipico dell’araldica e le figure si ispirano ai simboli dei Visconti e dei Torriani: sullo sfondo, sfocato, il simbolo dei Torriani, sopraffatto dal simbolo dei Visconti. Al centro in basso, i guerrieri, fieri e possenti, innalzano al cielo le spade trionfanti.

Il programma