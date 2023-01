San Sebastiano a Meda, premiati dieci agenti di Polizia Locale

La Polizia Locale di Meda ha celebrato il suo patrono, San Sebastiano, che ricorre oggi, venerdì 20 gennaio 2023. Premiati dieci agenti che hanno raggiunti importanti traguardi per anzianità di servizio.

Polizia Locale in festa per San Sebastiano

La mattinata di festa è iniziata alle 10, con la Messa nel santuario Santo Crocifisso, celebrata dal parroco don Claudio Carboni, che al termine ha impartito la benedizione su tutti i mezzi della Polizia Locale, schierati in piazza Vittorio Veneto. Presenti le autorità civili, con il sindaco Luca Santambrogio e gli assessori Fabio Mariani, Andrea Boga e Stefania Tagliabue, militari, con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri di Meda e della Guardia di Finanza di Seveso, i colleghi della Polizia Locale di Seveso, la Polizia Provinciale, gli Alpini e la Protezione civile di Meda.

Dopo la deposizione della corona di alloro la cerimonia in sala civica Radio

Dopo la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti, ci si è spostati in sala civica Radio per l'intervento delle autorità, il resoconto dell'attività svolta nel 2022 e la premiazione di dieci agenti. Il sindaco Luca Santambrogio ha sottolineato come in questi anni si sia evoluto il ruolo degli agenti, "che non sono più semplici vigili urbani che danno le multe, ma svolgono attività importanti inerenti lo spaccio, i sequestri e i reati ambientali". Ha elogiato l'attività di tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, con una menzione speciale alla "testa" di tutto il gruppo, Claudio Delpero: "In 25 anni che frequento il Comune non ho mai visto un comandante con uno spirito di iniziativa e una voglia di fare come i suoi".

L'assessore alla Polizia Locale": "La vostra è una mansione ma anche una missione"

La parola è passata poi all'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Fabio Mariani, che ha dichiarato come la mansione degli agenti sia più che altro una missione "e noi come Amministrazione cercheremo di fornirvi tutti i mezzi per permettervi di svolgere al meglio le vostre attività". Si è inoltre complimentato con gli agenti per la capacità di ascolto dei cittadini e delle loro esigenze e per lo sforzo con cui cercano di risolvere tempestivamente i vari problemi segnalati.

Il comandante Delpero: "La Polizia Locale si è professionalizzata"

Il comandante Claudio Delpero ha ringraziato tutti i suoi agenti per l'impegno con cui svolgono la loro attività e ha sottolineato che "la Polizia Locale si è professionalizzata, ha acquisito competenze sempre maggiori e in tutti i campi". Ha quindi illustrato il resoconto dell'attività svolta nel 2022, per poi passare a premiare, insieme al sindaco, i vigili che hanno raggiunto significativi livelli di anzianità di servizio.

Gli agenti premiati per San Sebastiano

Sono stati premiati: il sovrintendente esperto Salvatore Vecchio (40 anni), il commissario aggiunto Antonio Basile (37 anni), il sovrintendente scelto Vincenzo Orsini (33 anni), il sovrintendente scelto Oreste Morano (32 anni), il sovrintendente Dante Schinetti (30 anni), l'assistente esperto Angelo Buono (26 anni), l'assistente esperto Cinzia Franzo (24 anni), l'assistente scelto Giancarlo Silvagni (21 anni), l'assistente scelto Celestino Auteri (19 anni) e l'assistente scelto Leonardo Palmisano (17 anni).