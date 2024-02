Sant'Agata, uno spettacolo per onorare la patrona

Cena con spettacolo all'insegna dell'amicizia e dell'allegria a Sovico per festeggiare Sant'Agata, patrona delle donne.

Presenti 130 donne

A organizzare, come da tradizione, la serata ben riuscita è il Gruppo Sant’Agata di Sovico, che ha rinnovato il culto della santa patrona protettrice delle donne. Ben 130 donne hanno partecipato alla cena preparata dal giovane chef Lorenzo Pozzi coadiuvato da un collega e tre studenti dell’istituto alberghiero Don Gnocchi di Carate Brianza. Alla cena è seguito lo spettacolo «Gli sposi promessi», "liberamente ispirato ai Promessi Sposi, che racconta come le difficoltà della vita si possano affrontare con coraggio affidandosi alla Provvidenza divina. E di come il perdono e la misericordia donino serenità e pace" spiega Giuliana Corti, presidente del Gruppo Sant'Agata.

Il gruppo Sant'Agata

Tutto ha avuto inizio nel 1996 quando un gruppo di donne della parrocchia di Sovico ebbe l’idea di festeggiare Sant’Agata con un momento di grande convivialità e per il successo ottenuto si decise di ripeterla. Così è nato il Gruppo Sant'Agata, che da 28 anni porta avanti la tradizione e il culto della santa protettrice delle donne. Oltre a 130 donne, di cui tantissime giovani, alla serata erano presenti anche camerieri, musicisti e tecnici. Le coreografie sono state preparate dallo Studio Danza Thiago di Sovico e da Lara Trombetta. Durante la serata, il cui dress code era il colore verde, si sono esibiti anche il soprano Sofia Riva e il tenore Ugo Valtorta. Elisabetta Valtorta è stata incoronata lady Agata 2024.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 13 febbraio 2024.