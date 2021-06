Cambio della guardia nella parrocchia di San Maurizio. Come avevamo annunciato pochi giorni fa don Michele lascerà la parrocchia dopo nove anni per un nuovo incarico a Milano. Ora c'è l'ufficialità anche in merito a chi arriverà al suo posto.

Sarà don Giuseppe Grisa a sostituire don Michele a Vimercate

L’arcivescovo Mario Delpini ha infatti nominato don Giuseppe Grisa (nella foto di copertina), proveniente dalla Parrocchia Regina degli Apostoli in Varedo, come nuovo vicario nella Comunità Pastorale, e nella Parrocchia di S. Maurizio.

Don Giuseppe dunque prenderà il posto di don Michele Di Nunzio che da settembre sarà nominato vicario parrocchiale delle parrocchie di sant'Andrea e degli Angeli Custodi di Milano.

"Caro Don Giuseppe, noi sappiamo che il cambio del sacerdote alla guida della parrocchia è sempre un momento particolare; oggi ripetiamo a te:"Benedetto Colui che viene nel nome del Signore"", hanno sottolineato i parrocchiani di San Maurizio.