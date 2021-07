Sarà messa in sicurezza la chiesetta della Valera. L'intervento si concentrerà su tetto e porte della cappella annessa a Villa Agnesi.

Sarà messa in sicurezza la chiesetta della Valera

In programma lavori di messa in sicurezza della chiesetta dedicata all’Annunciazione, annessa a Villa Agnesi. L’intervento, che sarà predisposto da un architetto nominato dalla Curia, rappresenta un primo passo verso il recupero e il risanamento di questo luogo di culto carico di storia, molto caro agli abitanti della frazione Valera a Varedo.

Intervento al tetto e alle porte

"Si dovranno sicuramente sistemare il tetto e le porte, perché purtroppo ogni tanto si verificano delle intrusioni - ha spiegato il parroco, don Giuseppe Grisa - visto che la chiesetta non è sicura è chiusa ormai da tempo e non si celebrano più neanche quel paio di funzioni all’anno che si solitamente si svolgevano". In questi giorni dunque, il professionista incaricato metterà a punto il progetto di messa in sicurezza della cappella dove spesso si ritirava in preghiera la matematica e filosofa Gaetana Agnesi. Solo in un secondo momento si penserà al restauro.