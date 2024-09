Sbalzo di corrente ad Arcore, elettrodomestici e impianti "ko", danni per decine di migliaia di euro

Un primo pomeriggio... ad alta tensione ad Arcore e che si è rivelato a dir poco amaro con danni ingenti, ancora da quantificare nel dettaglio, ma che certo ammontano a diverse decine di migliaia di euro.

Tutta colpa di uno sbalzo prolungato di corrente elettrica che si è verificato oggi, giovedì 19 settembre 2024, poco dopo le 13. Un black out che si è verificato soprattutto in via Veneto (presumibilmente, però, ha colpito altre vie della città) e che ha mandato ko decine di elettrodomestici delle abitazioni private e ha causato danni importanti.

La scarica in via Veneto

Ad essere colpita è stata, dicevamo, soprattutto la zona residenziale di via Veneto.

L'allarme è scattato, come detto, nel pomeriggio di giovedì. Poco dopo le 13 le luci nelle case hanno incominciato a fare le bizze. Ad andare ko sono stati diversi elettrodomestici di molte abitazioni. La "botta" di corrente elettrica ha letteralmente messo ko elettrodomestici, caldaie, computer, piani ad induzione e cancelli elettrici.