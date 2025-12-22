Scambio di auguri per la Pro Loco e l’Università

Scambio di auguri natalizi a Triuggio per i volontari della Pro Loco e dell’Università del Tempo Libero.

Cena della Pro Loco

Molto partecipata la cena della Pro Loco per il tradizionale scambio di auguri natalizi. Presenti alla serata il sindaco Pietro Cicardi, gli assessori, il parroco don Damiano Selle e il presidente del Parco Valle Lambro, Marco Ciceri. La presidente della Pro Loco, Rosanna Zolesi, nel presentare il programma per il 2026 ha annunciato che, oltre alle numerose manifestazioni consolidate, ci saranno nuove attività, tra cui una mostra di Presepi in collaborazione con la Comunità Pastorale, un’iniziativa riguardante la storia di Villa Boretti con il Comune e un’altra iniziativa in collaborazione con il Parco regionale della Valle del Lambro.

Scambio di auguri all’Università del Tempo Libero

Molto partecipata anche la serata degli auguri organizzata all’Università del Tempo Libero. Dopo il saluto del presidente, Rodolfo Suma, il rettore Rosanna Zolesi, ha presentato i brani d’opera e della tradizione natalizia eseguiti con molta intensità dalla solista Nadia Bugo, accompagnata al pianoforte da Luca Lissoni. La poetessa Enza Funari ha letto il Presepe di San Francesco, un testo da lei scritto e mentre Giulio Redaelli e Alessandro Villa hanno letto loro poesie sul Natale.