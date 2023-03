Scelti i nuovi vicesindaco e assessore di Meda

Scelti il nuovo vicesindaco e assessore di Meda, in sostituzione di Alessia Villa che è approdata in Consiglio regionale.

Novità nella Giunta di Meda

Un nuovo assessore in sostituzione di Alessia Villa e la previsione di un tandem per ricoprire il ruolo di vicesindaco. Sono queste le principali novità che il sindaco comunicherà domani sera al consiglio comunale e che modificano

l’assetto della Giunta medese.

Mara Pellegatta è il nuovo assessore

A seguito delle dimissioni dell’assessore e vicesindaco Alessia Villa, che ha iniziato la sua nuova avventura

politico/amministrativa come consigliere regionale, l’Amministrazione medese accoglie in Giunta il nuovo

assessore Mara Pellegatta. Medese, avvocato civilista esperto in materia di diritto di famiglia, Mara Pellegatta (che si candidata alle scorse Amministrative con Fratelli d'Italia ed è riuscita a guadagnare un posto da consigliera in Consiglio comunale) subentrerà nella gestione delle deleghe prima in capo a Villa, ovvero Servizi alla persona – Istruzione e formazione professionale – Politiche giovanili e Politiche femminili.

Cambiano le deleghe

Il sindaco Luca Santambrogio, inoltre, annuncia una modifica di alcune deleghe dovuta ad un’opera di armonizzazione

delle materie e dei progetti in corso a seguito di confronto con gli assessori e valutando i primi mesi del percorso

amministrativo. Nello specifico il nuovo disegno della Giunta medese è il seguente: Andrea Boga si occupa di Urbanistica, Ambiente, Attuazione piano AT1, Bilancio Partecipato, Personale, Regolamenti e semplificazione amministrativa; Fabio Mariani di Cultura, Medateca, Politiche produttive e del commercio e Suap, Polizia locale, Sicurezza, Attuazione del programma; Andrea Bonacina ha in capo Edilizia privata, Lavori pubblici, Cimitero, Ecologia; Stefania Tagliabue Riqualificazione del centro storico, Sport e politiche giovanili, impianti sportivi, Fondi Next generation EU e Protezione civile; e la new-entry Mara Pellegatta Servizi alla persona, Istruzione e formazione professionale, Edilizia Scolastica, Politiche femminili.

Il vicesindaco è Stefania Tagliabue, poi le subentrerà Andrea Boga

Si è stabilito inoltre che, per valorizzare due personalità differenti ma di grande importanza per la Giunta, il ruolo

di viceindaco sarà inizialmente ricoperto da Stefania Tagliabue (Fratelli d'Italia) per poi passare il testimone, fra due anni, ad Andrea Boga (lista civica Santambrogio sindaco) che porterà l’incarico fino al termine del quinquennio amministrativo.

In previsione deleghe ai consiglieri comunali

Sono, inoltre, in previsione deleghe ai consiglieri comunali con le quali i prescelti seguiranno progetti ritenuti

strategici per l’Amministrazione in supporto agli assessori di riferimento. Il sindaco augura buon lavoro alla sua squadra e la incita ad un’accelerazione della sua attività dopo i primi mesi del 2023 che hanno visto la prematura scomparsa dell’architetto Davide Cereda e le scadenze elettorali.