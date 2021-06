Scoiattolo cade nella canna fumaria

Salvato dai pompieri uno scoiattolo caduto in una canna fumaria.

Scoiattolo intrappolato in una canna fumaria

Questa mattina (domenica 20 giugno 2021) i vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione situata a Biassono per salvare uno scoiattolo che era finito in una canna fumaria. La richiesta di intervento è partita poco dopo le 8. I pompieri sono stati allertati dal proprietario dell'appartamento in via Alberto da Giussano che sentiva degli strani rumori provenire dall'interno del condotto.

Intervento dei pompieri

In via Alberto da Giussano è intervenuta l'Aps di Lissone. I vigili del fuoco hanno accertato la presenza dello scoiattolo all'interno della canna fumaria e hanno operato per oltre un'ora per salvarlo. Lo scoiattolo è stato poi liberato nel giardino.

