“Scolpiamo insieme”: in mostra le opere in argilla dei più piccoli

«Scolpiamo insieme»: protagonista la creatività dei più piccoli. Verrà inaugurata sabato 11 aprile alle 16 in sala Mauri a Lentate sul Seveso la mostra di scultura organizzata dall’associazione Amici dell’Arte Aps e curata dal maestro Alejandro Fernandez in collaborazione con il Comune.

In mostra le opere in argilla dei bambini

Protagonisti dell’esposizione sono bambini dai 6 agli 11 anni che, attraverso 14 opere scultoree, hanno raccontato il proprio mondo interiore. Guidati passo dopo passo dal maestro, hanno sperimentato la modellazione dell’argilla, esplorando il gioco dei volumi, delle forme e dei colori, sviluppando un linguaggio espressivo sorprendentemente consapevole e vicino al realismo. Il tema scelto è quello del ritratto: ogni bambino ha dato forma ai propri affetti più cari, trasformando emozioni, pensieri e stati d’animo in materia viva.

Presenti i lavori di due scultori professionisti

La mostra rappresenta il risultato di un percorso creativo iniziato col disegno e la pittura, in cui i bambini hanno potuto esprimersi liberamente, scoprendo poi nella scultura uno strumento potente per comunicare se stessi. L’evento sarà arricchito dalla presenza di opere degli scultori professionisti Claudio Borghi e Daniele Nitti. Sabato 18 aprile alle 17 Borghi presenterà il suo ultimo libro «Intervallo Giusto». L’esposizione sarà visitabile l’11, 12, 18 e 19 aprile dalle 15 alle 18.