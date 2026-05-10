Lutto nella Polizia Locale per la scomparsa del commissario Buzzi

Lutto nella Polizia Locale di Seregno per l’improvvisa scomparsa del commissario Felice Buzzi all’età di 62 anni. Il suo corpo privo di vita è stato trovato verso le 13 di domenica, 10 maggio, nella sua casa di Santa Valeria. Il decesso sarebbe avvenuto la sera precedente.

Addio al commissario Buzzi

Profondo cordoglio nella Polizia Locale e in città per la morte di Felice Buzzi, ufficiale della Polizia Locale che era in servizio dal 1988. Un volto molto conosciuto a Seregno, anche come capofanfara della fanfara dei Bersaglieri Don Felice Cozzi. “Con la sua competenza, il suo senso del dovere e la sua straordinaria capacità di costruire rapporti umani autentici, è riuscito a far rispettare le regole non solo attraverso l’autorità del ruolo, ma soprattutto grazie alla stima e alla fiducia che aveva saputo conquistare tra i cittadini”, il ricordo di William Viganò, vicesindaco e assessore alla Sicurezza.

Il sindaco: “La storia della nostra Polizia Locale”

Felice Buzzi “è la storia della nostra Polizia Locale – le parole del sindaco, Alberto Rossi – Era una bella persona. Dietro un aspetto che solo in apparenza poteva sembrare burbero si celava una persona buona e rispettosa. Sguardo duro a volte, ma viso sempre pronto a far spuntare sorrisi di tenerezza o affetto per le persone che più hanno bisogno, a cui era sempre attento. Grazie per tutto quello che hai fatto per la tua città, che tanto amavi”. Il commissario lascia il fratello Massimo con Elisa, i nipoti Lorenzo e Francesca e il nonno Giuliano. I funerali saranno celebrati martedì alle 15 nel Santuario di Santa Valeria.