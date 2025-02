Scomparsa di Lorenzo Rovagnati, Sala "Un imprenditore generoso e illuminato"

"Un imprenditore generoso e illuminatoche ha lavorato per portare lo storico marchio nel futuro".

Con queste parole Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia e portavoce del partito in Lombardia, commenta in queste ore sui social la notizia della tragica scomparsa di Lorenzo Rovagnati, morto nello schianto del suo elicottero in una delle tenute di famiglia. L'incidente si è verificato nella serata di ieri, mercoledì 5 febbraio.

"Con Lorenzo Rovagnati se ne va, in circostanze terribili, non soltanto l'erede di una azienda che ha segnato la storia della Brianza, ma un imprenditore generoso e illuminato - ha commentato Sala - che ha lavorato non solo per mantenere le quote di mercato, ma per portare lo storico marchio nel futuro. Diciamo addio ad un uomo che ha investito con coraggio nello sport, ma anche un padre e un marito che lascerà un vuoto incolmabile nella sua famiglia e un ricordo indelebile in tutti quelli che lo hanno conosciuto. Condoglianze alla sua famiglia e ai suoi collaboratori" - ha concluso Sala.