Dopo settimane di tensioni e apprensioni, finalmente una buona notizia. Sono infatti stati scongiurati i licenziamenti alla "Edim", l'azienda del settore automotive sita a Villasanta, in frazione San Fiorano, dove erano stati annunciati oltre 90 esuberi.

Scongiurati i licenziamenti alla "Edim" di Villasanta

L'annuncio è arrivato nella serata di ieri, martedì 3 dicembre, in seguito al vertice tenutosi presso l’Associazione Industriali di Belluno (dove la società possiede un altro stabilimento) tra i sindacati e l'azienda. Oggetto della discussione la dichiarazione di 93 esuberi da parte dell’azienda nei siti di Villasanta e Quero.

"Dopo aver rappresentato il grave momento di difficoltà che sta attraversando, Edim ha ribadito la necessità di intervenire con una riduzione del personale al fine di rendere l’azienda più competitiva sul mercato - si legge nella nota stampa diffusa dalle sigle sindacali - A fronte dello stato di crisi del settore automotive, che ha investito anche la multinazionale tedesca, Fim, Fiom e Uilm hanno manifestato la loro contrarietà a qualsiasi ipotesi che possa prevedere azioni unilaterali da parte di Bosch, ribadendo la disponibilità ad avviare un percorso negoziale finalizzato alla salvaguardia dell’occupazione e delle prospettive industriali nei due siti di Villasanta e Quero"

Cassa integrazione, incentivi e ricollocazione

Al termine dell’incontro è stata condivisa una dichiarazione di intenti che prevede il ritiro dei licenziamenti da parte dell’azienda, l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale più idoneo durante la fase di crisi ed un eventuale percorso di uscite volontarie e incentivate. Contestualmente Edim avvierà un programma di outplacement a carico dell’azienda, finalizzato alla ricollocazione di quei lavoratori che dovessero scegliere di aderire al percorso di esodo volontario e incentivato.

"Consapevoli del momento di forte difficoltà di tutto il settore, Fim, Fiom e Uilm ritengono positiva la conclusione della discussione odierna, la quale evita i licenziamenti. A partire dal prossimo incontro, le parti apriranno un confronto con l’obiettivo di rilanciare Edim-Bosch, salvaguardare l’occupazione e garantire un futuro industriale ai due insediamenti produttivi"

Solidarietà bipartisan

In settimana, a sostegno dei lavoratori dell'azienda villasantese, era arrivata anche la solidarietà bipartisan di tutte le forze politiche del Consiglio comunale, che all'unanimità avevano approvato una mozione per chiedere l'attivazione di un tavolo in Regione Lombardia per la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell’occupazione e il rilancio della produzione. Il prossimo incontro tra le parti, sindacati e vertici dell'azienda, si terrà il prossimo 11 dicembre nella sede di Assolombarda.