Scrittrice vince un premio e dona dei libri alla biblioteca

Vince un premio letterario e dona dei libri alla biblioteca di Desio. Un bel gesto da parte della scrittrice Luisa D'Amico.

Scrittrice dona dei libri alla biblioteca

"Penso che acquistare dei libri per i bambini sia un ottimo modo per educarli alla lettura", ha affermato Luisa D’Amico. Dopo essersi aggiudicata il primo posto nel concorso letterario internazionale "La girandola delle parole", ha destinato parte del suo premio all’acquisto di libri per bambini e ragazzi, donati alla biblioteca civica di Desio.

Un gesto per la città

I libri acquistati e poi donati alla biblioteca cittadina spaziano tra i diversi generi della letteratura per ragazzi. "La biblioteca è un’istituzione pubblica a cui possono accedere tutti quanti, in questo modo posso offrire un aiuto alla cittadinanza e ai bambini", spiega D’Amico. La scrittrice ha poi aggiunto: "Spero di tornare qui a presentare il mio nuovo libro intitolato “L’amore non il sangue”, che verrà pubblicato a breve e che vorrei donare proprio alla biblioteca desiana".