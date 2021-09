Scuola assaltata dai ladri, Fratelli d'Italia scende in campo

Scuola assaltata dai ladri a Vimercate, Fratelli d'Italia scende in campo. Alcuni esponenti del circolo vimercatese si sono presentati ai cancelli del "Manzoni" per garantire maggiore sicurezza.

La protesta dei docenti

Nei giorni scorsi si era sollevato il grido d'allarme di alcuni docenti della scuola media "Manzoni" di piazzale Martiri vimercatesi, a Vimercate, per le numerose effrazioni subìte nelle ultime settimane (in particolare in palestra). Una lettera di protesta rivolta al Comune di Vimercate, reo di non agire concretamente per arginare l'ondata di furti che ha colpito l'istituto. A raccogliere il grido d'allarme dei docenti è stato il Circolo di Vimercate di Fratelli d'Italia che, nella giornata di oggi (venerdì 24 settembre 2021), ha deciso di presenziare fuori dai cancelli della scuola per garantire maggiore sicurezza agli studenti.