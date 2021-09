"Scuola assaltata dai ladri ben 8 volte, il Comune non fa nulla"

Uno sfogo durissimo diretto ai ragazzi che nel corso dell’estate hanno più volte fatto irruzione nella palestra della scuola media "Manzoni" di piazzale Martiri vimercatesi, a Vimercate, per rubare il materiale utilizzato durante le ore di Educazione Fisica.

E, al tempo stesso, anche contro il Comune accusato di non fare nulla per evitare i continui furti nella palestra.

E’ questo, in sostanza, il contenuto di una dura lettera aperta, scritta nei giorni scorsi dalle docenti della scuola media Manzoni (capitanate dalle prof. di Educazione Fisica, Silvia Santoro).

"Uomini, mezzi uomini, uominicchi o quaraquaquà: che adulti vogliamo essere nella nostra città?". Si intitola così la lunga missiva che riprende la celebre frase di Leonardo Sciascia contenuta nel romanzo "Il giorno della Civetta".

"Gentile direttore, non so se i cittadini di Vimercate sanno che durante questo lungo periodo di pandemia per molti adolescenti (a tratti proprio per tutti) l’unica occasione per fare movimento (quello necessario per crescere sani, per prevenire le malattie cardiovascolari e l’obesità in futuro, per irrobustire il sistema immunitario e per tenere alto l’umore e il benessere psicologico messi a dura prova dall’isolamento) è stata circoscritta alle sole due ore settimanali di Educazione fisica a scuola...".