Scuola chiusa per il Carnevale, Comune di Besana e coop danno una mano alle famiglie

Come già successo in occasione delle elezioni di ottobre e delle vacanza natalizie, il Comune di Besana in Brianza e la cooperativa «Il Mondo di Emma» tornano a dare una mano ai genitori lavoratori alle prese con le scuole chiuse e i figli a casa.

Un aiuto per le famiglie

Venerdì 16 febbraio, niente lezioni per il Carnevale: le porte di villa Filippini si apriranno dalle 8,30 alle 16,30 per accogliere gli studenti della primaria residenti in città mentre mamma e papà sono impegnati sul posto di lavoro.

La giornata è organizzata, come le precedenti volte, nell’ambito dell’iniziativa «Restiamo Insieme» promossa e finanziata da Regione Lombardia. Ci saranno laboratori e giochi gestiti dagli educatori della coop, tra la mansarda e il parco della villa di via Viarana, con pranzo al sacco a cura delle famiglie.

Iscrizioni aperte

La partecipazione è gratuita ma a numero chiuso (45 in tutto i bimbi ammessi; superata la capienza massima si formerà una lista d’attesa). Le iscrizioni sono aperte al link bit.ly/unaretepertutticarnevale. Per maggiori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica unaretepertutti@casadiemma.org.