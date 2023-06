Scuola di Ornago ancora al centro delle polemiche dopo un nuovo buco nel soffitto causato da una perdita d'acqua. La minoranza attacca: "La Giunta Siccardi amministra da quattro anni, è ora che si assuma le proprie responsabilità". Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, l'istituto era stato al centro di una querelle che aveva visto protagonisti maggioranza e opposizione.

A denunciare l'accaduto è stata la civica di minoranza "Progresso e Solidarietà", che nella giornata di ieri (giovedì 8 giugno 2023) ha pubblicato una serie di foto per segnalare quanto accaduto a scuola.

Nelle ore successive, l'Amministrazione comunale di Ornago ha replicato con una nota diramata sui propri canali social. Secondo il Comune l'accaduto sarebbe legato a un errore di progettazione della struttura.

"Questa mattina il Comune ha ricevuto una segnalazione circa una perdita di acqua all'interno dei locali sotterranei della scuola. I tecnici comunali sono intervenuti immediatamente ed hanno individuato l'origine del problema: si tratta di tracimazione di acqua piovana del giardino in tubazione di sfiato mensa ipogea/sotterranea. Tracimazione dovuta a un tubo progettato male e realizzato troppo corto, che porta a tracimazione ad ogni occasione di pioggia eccessiva come in questo caso. Si precisa che la problematica non è connessa in alcun modo con i lavori di riparazione e miglioramento eseguiti prima di Pasqua. Anzi quello presentatosi è l'ennesimo errore di progettazione a cui si dovrà porre rimedio. Il Comune provvederà a correggere anche questa problematica con intervento risolutivo. Ovviamente, nonostante i soliti irresponsabili ed interessati allarmismi, il problema non ha impatti sulla sicurezza dell'edificio".