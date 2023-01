Porta caduta e furto di computer alla scuola di Ornago, la minoranza va all'attacco

La minoranza di Ornago va all'attacco dopo i recenti episodi spiacevoli avvenuti alla scuola di Ornago. Lunedì mattina, lo ricordiamo, una porta si è staccata e ha colpito una bambina di seconda elementare. Nella notte tra martedì e mercoledì, invece, alcuni malviventi si sono introdotti nell'aula di informatica e hanno sottratto computer e tablet.

"Basta con le falsità"

Nella mattinata di oggi, giovedì 26 gennaio 2023, la civica "Progresso e Solidarietà" ha voluto replicare all'Amministrazione comunale e alle parole del sindaco Daniel Siccardi. La minoranza ha diramato un duro comunicato stampa, allegando alcune foto del plesso scolastico durante le precedenti Amministrazioni, guidata proprio da esponenti di "Progresso e Solidarietà".

"In relazione ai fatti avvenuti a scuola questa settimana e alle continue dichiarazioni riguardanti la responsabilità attribuita alle amministrazioni passate, ci sentiamo in dovere di confutare tali falsità - si legge nel comunicato del gruppo guidato da Giuseppe Gustinetti - Di seguito le immagini della scuola primaria durante l'ultima amministrazione di Progresso e Solidarietà quando le manutenzioni venivano svolte. Inoltre riteniamo estremamente grave, irrispettoso del consiglio comunale e dei cittadini tutti, che durante la seduta di ieri 25-01 il sindaco che è anche assessore all'istruzione, durante le comunicazioni abbia fatto scena muta. Il Consiglio comunale è il luogo deputato alla democrazia e al confronto diretto coi cittadini. Il Sindaco a nostro avviso aveva il dovere istituzionale di comunicare quanto accaduto e come l'amministrazione stava operando per tamponare e risolvere le problematiche di sicurezza del plesso scolastico. Le informazione date alla cittadinanza sono insoddisfacenti e al difuori di un corretto sistema di comunicazione istituzionale. Invece ha preferito affidare ai giornali una dichiarazione parziale che potrà sempre dire di non aver fatto (come già avvenuto in passato)".

La precaria condizione del plesso di via Carlo Porta

Nelle scorse settimane in paese era scoppiata la polemica dopo alcune foto apparse sui social in cui venivano denunciate le precarie condizioni della struttura di via Carlo Porta. Muri scrostati, tende sostituite da fogli di carta, vetri rotti e soffitti privi di pannelli (con cavi a vista). Ma anche perdite dai soffitti stessi in caso di pioggia (con tanto di secchi posizionati sui pavimenti per raccogliere l’acqua) e cattivi odori nelle mense.

"Le problematiche dei plessi sono varie e hanno diversi gradi di complessità - aveva commentato il sindaco Daniel Siccardi - Purtroppo paghiamo anni di mancate manutenzioni. Le strutture presentano delle problematiche importanti che devono essere affrontate con progettualità complete. Non giochiamo allo scaricabarile e non abbiamo intenzione di sprecare risorse in interventi tampone poiché i ragazzi, le famiglie e il personale scolastico meritano risposte definitive".

