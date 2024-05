Scuola "Villa" chiusa per allagamenti: il Comune di Villasanta spiega cosa è successo

"Gentili famiglie, la presente per informarvi delle ragioni che hanno portato alla chiusura straordinaria del plesso A. Villa".

Inizia così la missiva inviata ieri, giovedì 16 maggio 2024, da parte dell'Amministrazione comunale guidata da Luca Ornago all'indirizzo dei genitori dei bimbi che frequentano l'istituto scolastico.

"Le intense e continuate piogge dei giorni scorsi hanno provocato un importante fenomeno di risalita dell'acqua di falda nel vespaio sottostante il piano interrato della scuola primaria A. Villa. - si legge nella missiva - Le pompe installate per eliminare l'acqua dal vespaio e riversarla nella fognatura sono andate in sofferenza rispetto a un evento meteo di tale portata. L'acqua è perciò risalita allagando il piano interrato per circa 20 cm. compresa la zona ove sono ubicati i quadri elettrici. Ciò ha richiesto un intervento mercoledì pomeriggio per rimuovere tutta l'acqua di risalita, appurare il danneggiamento del quadro elettrico nella parte in cui era ubicato il sistema di alimentazione dell'impianto di illuminazione di emergenza (UPS) e infine per eseguire un intervento di pulizia degli ambienti interessati dall'allagamento".