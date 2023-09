Scuole danneggiate dal maltempo. A Desio ripristino in corso, ma le ultime piogge non ci volevano

Proseguono a Desio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nelle scuole considerati di somma urgenza, sia quelli già programmati, sia quelli legati ai danni causati dai fenomeni temporaleschi di portata eccezionale che si sono verificati quest'estate con manifestazioni simili recenti e che, stando alle previsioni metereologiche, ci si aspetta anche nei prossimi giorni.

Scuole danneggiate dal maltempo

Interventi che sono il risultato di un lavoro di ricognizione puntuale da parte dei tecnici comunali, validato dalle perizie dei professionisti:

“La sicurezza della città e degli ambienti, soprattutto quelli dedicati ai bambini e ai ragazzi, è la nostra priorità e il nostro impegno – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Civiero – Rassicuriamo tutti i cittadini che la problematica è prioritaria per l'Amministrazione che, tramite gli uffici, sta gestendo sia i disagi provocati dagli eventi atmosferici straordinari in atto da settimane, sia quelli derivanti dalle caratteristiche strutturali dei vari edifici scolastici”. “La sicurezza degli studenti e di tutta la popolazione scolastica è un elemento di grande attenzione per il Comune di Desio – aggiunge il Sindaco Simone Gargiulo - che sta incanalando i proprio sforzi per migliorare la situazione dei plessi più colpiti dai recenti eventi e dalla naturale usura. Eravamo già consapevoli della situazione presso le scuole, ma questi eventi straordinari hanno palesato ulteriori criticità da attenzionare e su cui intervenire in maniera tempestiva”.

Le ultime piogge e le verifiche

Intanto però anche le piogge della scorsa settimana (14 e 15 settembre) hanno causato problemi. A causa dell'intensità delle precipitazioni si è verificato l'allagamento di vari spazi scolastici, riscontrato all'apertura dei plessi e nei giorni successivi. I tecnici del Comune e i referenti della ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica sono intervenuti prontamente per verificare la situazione presso tutti gli istituti colpiti, attivando nell’immediato le operazioni di ripristino delle condizioni di agibilità, alle quali ha collaborato prontamente anche il personale scolastico: “Ringraziamo le Dirigenti Scolastiche e tutti i dipendenti delle scuole per la preziosa collaborazione, si sono subito premurati di spostare alcuni studenti in altri spazi disponibili”, prosegue il Primo Cittadino.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Pasto in classe per gli studenti del plesso Agnesi

Per poter distribuire il pasto agli alunni, la ditta appaltatrice, dopo avere effettuato le opportune valutazioni igienico-sanitarie, ha organizzato nel Plesso Agnesi - risultato particolarmente colpito anche nello spazio del refettorio - la somministrazione direttamente in aula, con una modalità già collaudata e utilizzata già in occasioni emergenziali trascorse. Già nella giornata di lunedì il servizio è ripartito regolarmente presso il refettorio opportunamente sanificato. “Consapevoli che la situazione emergenziale non sia completamente rientrata e che, al di là delle operazioni di ripristino effettuate, per interventi di sistema sarà necessario un'idonea programmazione di medio periodo, vi rassicuriamo circa l'impegno nel costante monitoraggio della situazione e nella realizzazione di tutti quegli lavori immediati che possano ridurre il rischio di situazioni analoghe”, conclude l’Assessore.