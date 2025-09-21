Dopo tredici anni di servizio a Barlassina come direttrice della scuola dell’infanzia Luigi Porro, suor Cinzia Guglielmi ha lasciato il suo incarico.

Se ne va anche l’ultima suora, finisce un’epoca

La ragione è da trovarsi in una riorganizzazione dell’Ordine delle Suore della Carità, di cui suor Cinzia fa parte: la superiora della Casa di Arosio (Como) è stata trasferita e il suo posto è stato affidato proprio all’ormai ex direttrice della materna barlassinese. Uno spostamento avvenuto in pochissimo tempo e che non permette alla religiosa di continuare il suo incarico in paese.

Le Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret

Con questo addio finisce la presenza storica delle Suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret a Barlassina. Erano arrivate proprio per gestire l’asilo che l’allora Opera Pia Porro aveva aperto nel 1903 grazie al lascito del benefattore Luigi Porro e che la Fondazione ancora oggi gestisce.

“Siamo stati informati della cosa a metà agosto – ha spiegato il presidente della Fondazione Porro, Giuliano Gargioni – E non ci sono stati scossoni o strappi di alcun tipo. Ci spiace comunque perdere definitivamente le suore, soprattutto in un modo così improvviso. Troveremo il modo di ringraziare e ricordare tutte le sorelle che sono passate a Barlassina in questi 120 anni, per il momento voglio esprimere la mia gratitudine nei confronti di suor Cinzia: ha creato una bellissima squadra e un ottimo clima alla materna che abbiamo respirato da subito, per noi è motivo di orgoglio e cercheremo di mantenerlo”.

Rimane comunque il problema di sostituire la figura centrale della scuola, anche se in questo senso il presidente è già al lavoro: “Abbiamo già individuato una persona con 25 anni di esperienza nel settore e che si è resa disponibile a ricoprire l’incarico. Fortunatamente abbiamo trovato un sostituto molto velocemente”.

Il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

Anche l’Amministrazione comunale si unisce ai ringraziamenti per quanto fatto da suor Cinzia in questi anni: “Sia da mamma che da amministratrice sono molto dispiaciuta – le parole dell’assessore all’Infanzia, Maria Mortula – Avevo instaurato un ottimo rapporto con lei: è una persona con un carattere forte e dalle abilità notevoli, qualità credo fondamentali per fare il suo lavoro; conosceva tutti i bambini e aveva una cura particolare per ognuno, le auguro il meglio nel suo nuovo incarico”.

Il saluto alla comunità di Barlassina

Suor Cinzia, che ad Arosio sarà anche coordinatrice della scuola parrocchiale dell’infanzia, ci tiene a salutare e ringraziare Barlassina e i barlassinesi: