Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di ATS Brianza ha rilevato un caso accertato di Dengue in una persona che ha soggiornato nel Comune di Arcore.

Segnalato un caso di Dengue ad Arcore, scatta la disinfestazione

Le Autorità Sanitarie hanno individuato l’area dove effettuare gli interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare sulla base del Piano Regionale Arbovirosi e del principio di massima precauzione.

L’area comprende un tratto di via Casati e le aree limitrofe. In accordo con il Comune, gli operatori specializzati della Ditta TECMAN, eseguiranno tre trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai per zanzare nelle aree pubbliche e nelle aree private, (nelle prime ore del mattino, tra le ore 4 e le ore 6) dei giorni 07-08-09 Settembre 2023.

Precauzioni per la disinfestazione

Gli interventi devono essere eseguiti in assenza di persone e di animali nelle aree esterne - fa sapere l'Amministrazione comunale - ed è importante chiudere tutte le porte e le finestre delle abitazioni, spegnere i condizionatori, non esporre alimenti e indumenti, coprire gli ortaggi/frutteti, rimuovere le ciotole degli animali.

Cos'è la febbre Dengue

Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta - si legge sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Sintomi e diagnosi

Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate.

La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.

La diagnosi è normalmente effettuata in base ai sintomi, ma può essere più accurata con la ricerca del virus o di anticorpi specifici in campioni di sangue.



Prevenzione e trattamento

La misura preventiva più efficace contro la dengue consiste nell’evitare di entrare in contatto con le zanzare vettore del virus. Diventano quindi prioritarie pratiche come l’uso di repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende.