Dopo le fasi finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

Selezione di Miss Mamma Italiana, a Bologna trionfa una giussanese

Sabato 18 Marzo, nell’area eventi del parco tematico “Fico” di Bologna si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”.

Le Mamme in gara, sono scese in passerella prima in abiti eleganti, poi si sono cimentate in prove di abilità che rappresentassero al meglio la loro personalità. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Erika Maldifassi, 36 anni, contabile, di Giussano e mamma di Filippo di 3 anni. La fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Loredana Pistillo, 46 anni, casalinga di Modena e mamma di Angelica mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a Diana ScucciMarra, 66 anni, agente immobiliare, di Prato e mamma di Francesca di 34 anni.

Le altre mamme che si sono aggiudicate il pass per le Pre Finali

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Pre Finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina - Riviera Romagnola:

- “Miss Mamma Italiana Sorriso” Filomena Oliva, 39 anni, docente, di Forlimpopoli, mamma di Brando di 5 anni;

- “Miss Mamma Italiana in Gambe” Lourdes Ramos, 42 anni, libera professionista, di Ravenna, mamma di Leonardo di 14 anni;

- “Miss Mamma Italiana Glamour” Francesca Di Raimondo, 43 anni, impiegata, di Reggio Emilia, mamma di Mattia di 11 anni;

- “Miss Mamma Italiana Dolcezza” Chiara Pozzati, 33 anni, impiegata, di Sala Bolognese (BO), mamma di Gabriel di 8 anni;

- “Miss Mamma Italiana Radiosa” Marianna Erriquez, 42 anni, impiegata, di Buccinasco (MI), mamma di Sara e Luca, di 13 e 6 anni.

Categoria Gold

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

- “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Angela Maros, 55 anni, operaia, di Imola, mamma di Olga, Kris e David, di 33, 27 e 13 anni;

- “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza” Marina Rossi, 46 anni, autrice, di Borgo Maggiore (RSM), mamma di Bryan di 6 anni;

- “Miss Mamma Italiana Gold Sprint” Patrizia Razzani, 50 anni, casalinga, di Modena, mamma di Marisol di 13 anni;

- “Miss Mamma Italiana Evergreen Solare” Gianna Gallinaro, 56 anni, casalinga, di Rubano (PD), mamma di Alessia di 21 anni;

- “Miss Mamma Italiana Evergreen Romantica” Barbara Fontana, 56 anni, collaboratrice scolastica, di Carpineti (RE), mamma di Gino di 30 anni.

Miss Mamma Italiana Baby

In occasione della selezione bolognese è stata eletta assegnata anche la fascia speciale “Miss Mamma Italiana Baby” ad Alexia Capiluppi, 24 anni, make up artista, di Borgovirgilio e mamma di Rafael di 3 anni.

Come partecipare

Le mamme interessate a partecipare al Concorso - che sostiene "Arianne" l'associazione Onlus per la lotta all'Endometriosi - possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it. Le iscrizioni sono gratuite.