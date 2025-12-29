“Sempre con me”, il nuovo brano di Tomkey dedicato a una persona speciale

Una canzone che arriva dritta al cuore, trasmettendo un messaggio profondo e autentico, quello di un legame e un amore che restano nonostante la separazione fisica. «Sempre con me», l’ultimo singolo del rapper di Lentate sul Seveso Thomas Cotrone, in arte Tomkey, è l’omaggio al nonno Salvatore, morto nel novembre 2009, una figura molto importante per il giovane artista.

“Sempre con me”, un legame che resta nonostante la separazione fisica

Il brano è un viaggio emotivo che unisce delicatezza e verità, dedicato a un rapporto profondo che continua a vivere oltre il tempo e la presenza fisica. Con «Sempre con me» Tomkey porta l’ascoltatore dentro uno spazio personale, ma allo stesso tempo familiare a chiunque abbia amato davvero. Le sue parole raccontano un affetto che non scompare, una presenza che si sente anche quando non la si può più vedere: «Parlavi piano con calma e saggezza… e anche se non ci sei più, sento il respiro». Il sound, essenziale ma potente, mette al centro la voce e il racconto, creando un’atmosfera intima che cresce fino a esplodere nel ritornello. Una produzione pulita e moderna che punta dritta all’emotività dell’ascoltatore.

Tomkey e il ruolo della musica

Negli ultimi mesi Tomkey si è distinto per la capacità di affrontare temi importanti con uno stile diretto e sincero, dalle relazioni familiari alla violenza di genere, conquistando l’attenzione di un pubblico in costante crescita. Ogni sua uscita è diventata occasione di dialogo e riflessione, confermando la sua volontà di usare la musica come strumento di connessione e consapevolezza. Con questo nuovo singolo, l’artista compie un ulteriore passo avanti: «Sempre con me» è una dedica, ma anche una promessa. E’ un messaggio di amore e presenza rivolto a chi non c’è più ma continua a camminare con noi ogni giorno.