Comune ko al Tar, la nuova antenna si farà

Seregno, sì alla nuova antenna di telefonia mobile in via Belluno a Santa Valeria: il Tar ha dato torto al Comune. Accolto il ricorso di Iliad contro il diniego dell’Amministrazione all’installazione.

A Santa Valeria l'antenna si farà

La nuova antenna di telefonia mobile a Santa Valeria si farà su un terreno privato in via Belluno. Il Comune aveva negato l’autorizzazione all’operatore privato perché l’antenna sarebbe stata realizzata all’interno di un Piano attuativo residenziale fra via Wagner e via alla Porada non ancora realizzato, quindi con "una variazione significativa nelle previsioni urbanistiche".

La sentenza del Tar

Di parere diverso il Tribunale amministrativo della Lombardia, che ha ritenuto fondate le censure dei legali di Iliad. Secondo i magistrati, le antenne di telecomunicazione sono equiparate alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualunque destinazione urbanistica e non possono essere assimilate alle "classiche costruzioni". Inoltre l'infrastruttura, cha ha avuto il parere favorevole di Arpa, assume la caratteristica di una componente necessaria del paesaggio, i cui effetti possono essere soltanto “dosati” attraverso "la prescrizione delle modalità di realizzazione".

Antenna, si pensa alle mitigazioni ambientali

Il Comune non proporrà appello alla sentenza del Tar, ma valuterà nella Commissione Paesaggio le mitigazioni ambientali da sottoporre all'attenzione dell'operatore per limitare l'impatto visivo dell'antenna, alta 36 metri, in una zona residenziale. L'Amministrazione comunale rinnova l'auspicio che gli operatori lavorino in maniera sinergica, per realizzare impianti condivisi e limitare il consumo di suolo. Sul manufatto anche il Comitato di quartiere aveva sollevato non poche perplessità.