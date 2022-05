Sequestrati 2 quintali di alimenti nel ristorante etnico

Blitz di Nas e Ats

L'intervento ha portato alla chiusura del locale di Varedo, al titolare anche una multa di 2.600 euro

Oltre due quintali di alimenti sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas a causa dell'utilizzo di coloranti chimici. Il ristorante indiano di Varedo è stato chiuso dai Carabinieri

Il blitz nel ristorante etnico

Era recensito con 4,2 stelle su 5 e sui social erano presenti messaggi come “questo posto è bellissimo! Il cibo è ottimo e il servizio è stato velocissimo”, “Locale pulito, ottimi piatti ad un prezzo onesto”, “cibo di qualità buonissima” e tanti altri dello steso tenore. Ma al momento del blitz dei Carabinieri del Nas di Milano e del personale ispettivo dell'Ats Brianza è emerso uno scenario completamente diverso: il nucleo ispettivo, intervenuto in un ristorante etnico di Varedo nell’ambito dei controlli del piano regionale integrato 2022, ha infatti riscontrato numerosissime irregolarità di carattere igienico sanitario.

In particolare, sono stati sequestrati 250 chilogrammi circa di alimenti, per un valore complessivo di circa 5.000, in quanto detenuti, ai fini della preparazione e successiva somministrazione, in cattivo stato di conservazione e, oltretutto, con l’aggiunta di coloranti chimici senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.

Inoltre sono state riscontrate svariate carenze gestionali quali inosservanze delle procedure di autocontrollo in materia di igiene alimentare e sono state contestate violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati. Al termine del controllo sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 2.600 e si è proceduto all’immediata chiusura dell’attività.