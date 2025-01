Serata di musica e solidarietà con la Croce Bianca di Seveso

Uno straordinario evento di musica e solidarietà organizzato dalla Croce Bianca di Seveso.

Concerto della Croce Bianca dedicato a Leonard Cohen

L'evento, promosso dalla Croce Bianca di Seveso, si terrà sabato 15 febbraio all'auditorium BCC di Barlassina alle 21. Un concerto tributo a uno dei più grandi poeti e cantautori della storia della musica, un artista di fama internazionale che ha segnato intere generazioni con capolavori come "Hallelujah", "Suzanne", "Bird on the wire" e "Dance me to the end of love". La sua arte, capace di esplorare temi universali come l'amore, la spiritualità e la condizione umana, continua ancora oggi a ispirare e commuovere il pubblico.

Un cast internazionale sul palco

A rendere omaggio alla sua musica sarà un cast di artisti eccezionali, che uniranno il loro talento per offrire un'esperienza musicale unica e toccante: Henriette Beate Berggren, cantante norvegese di fama internazionale, Siv Fagervoll Gunnestad e Hilde Dahl, vocalist norvegesi straordinari, Alan Thomson, chitarrista e bassista scozzese, Franz Bazzani, pianista e arrangiatore del suono. Questo ensemble condurrà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno reso Leonard Cohen una leggenda della musica mondiale.

Raccolta fondi per l'allestimento di una nuova ambulanza

L'evento si propone di raccogliere fondi per allestire la nuova ambulanza della Croce Bianca di Seveso. Il concerto tributo unisce la grandezza della musica di Leonard Cohen, l'eccezionale talento degli artisti e il valore di un gesto di solidarietà. "La partecipazione del pubblico rappresenta non solo un momento di condivisione musicale, ma anche un prezioso supporto per un servizio essenziale alla comunità", ha detto il Presidente Federico Villa. L'ingresso è gratuito (offerta libera) e per prenotare si può contattare il numero 0362 1636920.