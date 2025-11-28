Disagi per i blackout, Retipiù al lavoro

Diverse zone di Seregno senza corrente e al buio nei giorni scorsi per alcune ore. Nella notte fra mercoledì 26 e giovedì 27 novembre fra le 2 e le 4, la sera successiva dalle 23 per almeno un’ora. Consonno e Fuin le zone interessate dal black out, ma alcune segnalazioni sono giunte anche dalle zone Lazzaretto e San Salvatore. Comprensibili i disagi per la cittadinanza, soprattutto la popolazione anziana.

Blackout a nord-est della città

“Nelle ultime 48 ore Retipiù ha attivato le squadre operative per gestire con tempestività alcune interruzioni localizzate della fornitura elettrica nel quadrante nord-est di Seregno, mettendo in sicurezza la rete e ripristinando il servizio nel più breve tempo possibile – spiega l’azienda in una nota, dopo le lamentele dell’utenza – Nella notte tra il 26 e il 27 novembre si è reso necessario un primo intervento a causa del deterioramento improvviso di un isolatore all’interno di una cabina secondaria, con un’interruzione temporanea della fornitura che si è risolta in un paio d’ore per gli utenti della zona nord est. Per gli utenti collegati alla cabina in cui è accaduto il guasto è perdurata fino alle 7.10 della mattina”.

I lavori di sistemazione

Un secondo episodio si è verificato la sera successiva, intorno alle 23.30, nella stessa zona della città. “Anche in questo caso l’intervento immediato dei tecnici ha consentito di ripristinare il servizio entro circa un’ora. La rete è attualmente in esercizio grazie a una configurazione provvisoria, che garantisce la continuità dell’erogazione, in attesa del completamento degli interventi definitivi”. Per rafforzare ulteriormente l’affidabilità dell’infrastruttura, l’azienda del gruppo Aeb-A2A ha già programmato per domani, sabato 29 novembre, interventi mirati di manutenzione straordinaria presso la cabina interessata, situata tra via Cattaneo, via delle Vigne, via Goldoni e via Carlo Porta.

Retipiù si scusa con l’utenza

I lavori sono stati pianificati di sabato per ridurre al minimo l’impatto sugli utenti finali. Le operazioni prevedono la sostituzione dei componenti deteriorati e il completamento delle attività necessarie a ripristinare la piena efficienza e affidabilità dell’impianto. “Retipiù si scusa per i disagi causati e conferma il proprio impegno costante nel monitoraggio, nella manutenzione e nel miglioramento continuo della rete elettrica, con l’obiettivo di garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro per il territorio”, conclude la nota aziendale.