Nuovo piano di rinnovamento e potenziamento delle cabine elettriche a Seregno, lo ha predisposto RetiPiù nei prossimi cinque anni per aggiornare reti e impianti.

A Seregno si rinnovano le cabine elettriche

Dalla prossima settimana RetiPiù avvia un nuovo piano di potenziamento e miglioramento della resilienza della rete di distribuzione dell’energia elettrica a Seregno, programmato nei prossimi cinque anni. La rete elettrica diventerà sempre più intelligente e in grado di adattarsi alle varie situazioni di utilizzo, neutralizzando gli eventi che potrebbero causare interruzioni di servizio oppure picchi e cali di tensione.

La digitalizzazione delle cabine elettriche

Nella prima fase del progetto, che inizierà a luglio e terminerà a novembre, saranno rinnovate e digitalizzate alcune delle cabine di trasformazione di media e bassa tensione. I nuovi impianti saranno tutti telecontrollati, con la possibilità di manovre da remoto, in modo da ridurre i tempi di rientro in servizio in caso di malfunzionamento della rete. Durante le operazioni di sostituzione sarà necessario effettuare brevi interruzioni di fornitura, localizzate e di durata limitata, per consentire il collegamento dei nuovi dispositivi.

Previste brevi interruzioni durante i lavori

Gli utenti della rete elettrica, di volta in volta, saranno avvisati per tempo, mediante appositi avvisi esposti in loco, e le interruzioni saranno ridotte al minimo tempo utile necessario per completare le attività necessarie. Rinnovare e aggiornare le reti e gli impianti è indispensabile per rendere le infrastrutture sempre più evolute e intelligenti, con maggiore sicurezza e continuità del servizio di erogazione dell’energia. Inoltre l'intervento aumenterà il comfort ai cittadini, contribuendo allo sviluppo delle attività e delle imprese sul territorio.

Investimenti di 17 milioni di euro

Nell'anno in corso Retipiù ha in programma di realizzare oltre 17 milioni di euro di investimenti in reti e nuove tecnologie sul territorio brianzolo. RetiPiù, società del gruppo A2A, gestisce la rete elettrica cittadina. Il numero verde gratuito - attivo 24 ore su 24 - è 800 55 11 77, da utilizzare per segnalare guasti alla rete di distribuzione energia elettrica a Seregno.