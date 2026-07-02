Nessun rischio di lunghe attese ai passaggi a livello del Lazzaretto a Seregno con il ripristino della linea ferroviaria Seregno – Carnate. Lo afferma l’associazione Utenti del trasporto pubblico (Utp), spiegando che le chiusure prolungate delle sbarre sono provocate dai convogli più lunghi di 200 metri e, in particolare, dai treni merci.

Il meccanismo dei passaggi a livello

“A seguito di una modifica degli impianti effettuata da Rfi (gestore delle infrastrutture ferroviarie, ndr.), la maggior parte dei passaggi a livello di Seregno, come in via Reggio e in via Macallé, non sono più comandati dalla stazione, ma sono automatici – si legge in una nota indirizzata a Regione Lombardia e ai sindaci dei Comuni interessati dalla linea – Quindi il treno in arrivo da Carnate fa chiudere automaticamente le sbarre e prosegue fino a impegnare i passaggi a livello anche se la stazione di Seregno non può farlo proseguire, per esempio per il traffico sulla linea Milano – Chiasso. Questo implica che le sbarre restino chiuse decine di minuti, perché impegnati dai lunghi treni merci”. Fortunatamente, aggiunge Utp, il problema non si pone per i treni passeggeri perché “sono corti, non impegnano i passaggi a livello più lontani ed entrano in stazione a Seregno su un binario dedicato (1 tronco), senza impegnare altre linee e quindi indipendenti dal resto del traffico ferroviario”.

Il ripristino del servizio passeggeri

In passato, prima della modifica degli impianti, il treno veniva fatto avanzare fino a impegnare i passaggi a livello solo se poteva essere ricevuto in stazione e, di conseguenza, le sbarre venivano abbassate solo il tempo necessario per il transito. In caso contrario, il treno restava fermo prima dei passaggi a livello, nei tratti privi di attraversamenti e senza interferire con la circolazione stradale. Utp, tuttavia, sottolinea che rimane il “serio problema” delle lunghe attese per i treni merci e chiede, «per rispetto ai cittadini e all’Amministrazione comunale, che la marcia dei convogli in ingresso alla stazione sia gestita arrestandoli prima della chiusura dei passaggi a livello in caso di linea occupata, come peraltro si è sempre fatto”. La riattivazione del servizio passeggeri della Seregno – Carnate, sospeso dal dicembre 2018, è prevista dal 7 settembre, in concomitanza con l’avvio dei cantieri di Pedemontana sulla linea del Besanino, che dureranno sino al 28 agosto 2027.