Seregno città sicura, parola di comandante

"Seregno è una città sicura". Lo ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni, che ha illustrato i dati dell'attività di prevenzione e controllo nei mesi estivi.

Venti persone denunciate

Venti persone denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e sotto gli effetti di stupefacenti, abuso di alcolici, somministrazione di alcolici a minori e violenza di genere. Cinquemila sanzioni per violazioni al Codice della strada e oltre 3.600 interventi richiesti dalla cittadinanza, di cui 350 per problemi di circolazione stradale, oltre duecento per schiamazzi e più di un centinaio per questioni ambientali. Sono alcuni dei numeri dell'estate della Polizia Locale, che conta 42 agenti e ufficiali, di cui sei di nuova nomina.

Il comandante: "Seregno città sicura"

Il comandante Dongiovanni ha sottolineato "la strategia non muscolare" della Polizia Locale nell'azione di prevenzione e vigilanza per garantire la sicurezza alla città di Seregno, in collaborazione con le altre forze dell'ordine. Nel periodo fra l'1 giugno e il 19 settembre "in città non ci sono stati eventi di rilievo e l'intervento per la presenza di ubriachi o esagitati è avvenuta in pochi istanti da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri. La città è sicura anche perché è viva, sono arrivati migliaia di ragazzi, molti da fuori città, soprattutto il giovedì e il sabato sera. Abbiamo disposto i controlli strutturati alla stazione ferroviaria con i cani antidroga e i metal detector, ma abbiamo anche vigilato sugli esercizi pubblici che non rispettavano le regole del mercato".

Raddoppiati i Vigili di quartiere

Intanto prosegue la riorganizzazione del Corpo di Polizia Locale. Entro il 2024 l'organico sarà di 45 unità ed è previsto un aumento dell'orario di lavoro, "in molte serate fino alle 3 o 4 di notte". I Vigili di quartiere sono raddoppiati, da due a quattro agenti, con l'obiettivo di arrivare a otto. A breve sarà comunicato all'utenza un numero telefonico dedicato per avere informazioni sui verbali, mentre i lavori per la nuova caserma di via Messina dovrebbero essere conclusi entro la fine di ottobre, con una proroga di un mese concessa dal Comune all'azienda che si è aggiudicata l'appalto.