Al via l’allestimento delle luminarie natalizie

L’iniziativa è promossa dall’associazione ViviSeregno con il contributo del Comune e degli sponsor. Nuova istallazione in piazza Biella, domenica l'accensione con i coretti della Comunità pastorale

Nella giornata di ieri, mercoledì 26 novembre, ha preso il via l’allestimento delle luminarie natalizie che “accenderanno” Seregno per tutto il periodo delle festività. L’iniziativa, promossa dall’associazione ViviSeregno, è realizzata con il contributo del Comune di Seregno e con la sponsorizzazione di A2A Illuminazione Pubblica e Italsilva. All’inizio dei lavori era presente l’assessore Elena Galbiati con delega al Commercio.

Novità in piazza Biella

Le installazioni luminose comprendono elementi già apprezzati negli anni scorsi insieme a nuove proposte, distribuite in tutte le piazze del centro storico. Novità di quest’anno la posa di un’inedita installazione in piazza monsignor Biella, che arricchirà ulteriormente il percorso luminoso. L’illuminazione natalizia si estende anche nei quartieri Santa Valeria, Ceredo, Sant’Ambrogio, San Carlo, San Salvatore e Lazzaretto, con l’obiettivo di portare lo spirito delle feste in tutta la città.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Domenica l’accensione delle luminarie

Domenica 30 novembre a partire dalle 16.30 ci sarà una simbolica cerimonia di accensione della stella di piazza Concordia, di fronte alla Basilica San Giuseppe: nella circostanza saranno protagonisti i cori giovanili della Comunità pastorale San Giovanni Paolo II, parteciperanno anche i noti animatori per bambini Superzero e Pistillo.