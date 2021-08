Seregno sempre più città d'arte: entro settembre un nuovo edificio decorato in centro

Dopo il “Dante” dell’artista Neve, Seregno è sempre più artistica con l'arrivo in città una nuova opera che renderà sempre più bello passeggiare per le vie del centro. E’ questo l’obiettivo del progetto “Reti d’Artista”, promosso da RetiPiù con il Comune di Seregno e il supporto tecnico degli specialisti di Bepart Cooperativa Sociale.

Seregno sempre più città d'arte

E' stato infatti indetta una call for Street Artists, aperta a professionisti affermati o emergenti, di tutte le nazionalità ed età, purché maggiorenni, per valorizzare dal punto di vista artistico un palazzo situato nel centro storico della città. La palazzina in questione, di recente ristrutturazione, già sede del Circolo dei reduci, si trova all’angolo fra vicolo Pozzo e via Martino Bassi ed è ben visibile da Piazza Vittorio Veneto.

Musica e arte di pari passo

Il tema questa volta è stato “Tutta l’energia della musica”, visto che l’opera sarà inaugurata in concomitanza con la XXXII edizione del Concorso Pianistico Internazionale “Ettore Pozzoli”, l’evento culturale che è uno dei simboli di Seregno.

Il successo dell’iniziativa è evidente: sono pervenute ben 35 opere, da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, che hanno reso la competizione di altissimo livello, cosa che ha comportato un compito assai arduo per la giuria incaricata della selezione.

Selezionata Chiara Capobianco

Prescelta è stata infine Chiara Capobianco “Capo.bianco”, una giovane street-artist polivalente che ha saputo stupire i giurati con la sua interpretazione del tema del contest. Chiara vanta già una consolidata esperienza in contesto sia italiano che europeo, anche con opere di grandi dimensioni dove ha espresso tutto il suo talento.

“La selezione delle opere, tutte di elevato livello, ha reso entusiasmante il momento della scelta: proposte innovative e personalissime, che ci hanno offerto importanti stimoli su come reinterpretare la nostra città attraverso profonde e sorprendenti suggestioni - ha commentato Federica Perelli, assessora alla Cultura del Comune di Seregno. L’opera vincitrice sarà in grado di connotare in maniera importante l’angolo di città in cui sarà collocata, riuscendo a stupire, anche per la perfetta coerenza con il tema conduttore ‘Seregno città della musica’, che stiamo costruendo passo dopo passo”.

Soddisfatta anche RetiPiù

“RetiPiù negli anni ha messo in campo molte iniziative pensate per il territorio e finalizzate a migliorare la vivibilità delle città e il benessere dei cittadini - ha detto il presidente Mauro Ballabio. Con le “Reti d’Artista” abbiamo voluto, in momento così difficile come quello che stiamo vivendo, donare una nota di speranza alla città ed ai suoi abitanti, ricordando loro, grazie alla fantasia degli artisti, che l’energia e gioia di vivere si può trovare anche passeggiando nelle strade della nostra cittadina”.

L’esecuzione e l’inaugurazione dell’opera sono previste nella seconda metà settembre.