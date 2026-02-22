“Seregno città sicura”, parola di comandante

Un aumento significativo dei fascicoli d’indagine, più arresti, denunce e sequestri. Presentata nei giorni scorsi a Palazzo Landriani la sintesi dell’attività della Polizia Locale di Seregno nel corso del 2025. Il comandante, Umberto Trope: “Seregno città sicura”.

Incidenti in calo del 15 per cento

Nell’annuario della Polizia Locale risulta incrementato il chilometraggio per il presidio del territorio (115mila km), con oltre 12mila persone identificate e veicoli controllati. Sono stati 253 gli incidenti rilevati, la metà con feriti e due mortali, con una riduzione del 15,1 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Via Cadore, via Montello e corso Matteotti le strade con maggiore sinistrosità. Le sanzioni al Codice della strada si attestano a 1,7 milioni di euro, in prevalenza per omessa revisione del veicolo e assicurazione. In media 23 le richieste giornaliere di pronto intervento. Sicurezza urbana: 228 fascicoli d’indagine (quasi il doppio del 2023), 109 persone deferite e quattro arrestate, oltre a 45 sequestri (oltre sette etti di stupefacenti). Non solo repressione, ma anche educazione alla legalità con gli studenti (15 incontri fra scuola materna, elementare e media) e formazione del personale.

Il comandante: “Seregno città sicura”

“Seregno è una città sicura, con un controllo del territorio puntuale – afferma con soddisfazione il comandante della Polizia Locale, Umberto Trope – Auspico che anche la sicurezza percepita dai cittadini confermi questo dato di fatto. E l’aumento delle chiamate alla Polizia Locale dimostra che è aumentata la fiducia nel Corpo”. “I dati danno un’ulteriore conferma degli investimenti nella Polizia Locale e nella sicurezza e il nuovo comando intitolato a Luca Attanasio è il fiore all’occhiello di questo percorso – il commento del sindaco, Alberto Rossi – Il nostro impegno è rivolto alle persone con fragilità, perché maggiore è la fragilità e maggiore è la percezione di insicurezza”.

La sinergia fra le Forze dell’ordine

Il primo cittadino ha sottolineato “la riduzione della incidentalità, la più consistente negli ultimi anni anche per i lavori stradali e in più settori”, nonché il maggior numero di telecamere di videosorveglianza: “Dall’inizio del primo mandato, nel 2018, siamo passati da 47 funzionanti a 163, più di tre volte e mezzo”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore con delega alla Sicurezza, William Viganò: “A Seregno il livello di sicurezza cresce di anno in anno ed è fondamentale la convenzione con le altre Polizie Locali e la sinergia con le altre Forze dell’ordine. Sono aumentate le segnalazioni della cittadinanza, che si fida sempre di più e che ringrazio per la collaborazione e l’atteggiamento più proattivo. Non meno importante è la collaborazione con i Comitati di quartiere e i gruppi del Controllo di vicinato”.