I residenti: "Via Macallè è troppo pericolosa"

Nei giorni scorsi un violento scontro frontale fra due auto in via Macallè a Seregno: i residenti chiedono nuovamente un intervento dell'Amministrazione comunale perché "la strada è pericolosa".

"Via Macallè è pericolosa"

La scorsa settimana un violento frontale in via Macallè (nella foto) ha riproposto il problema della pericolosità della strada che unisce Seregno a Lissone. In particolare l'eccesso di velocità delle vetture in transito nel tratto rettilineo, come sottolineano gli abitanti del quartiere Lazzaretto, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Il problema del dosso

"In via Macallè il dosso anziché limitare la velocità delle auto diventa un ulteriore pericolo, perché quando sfrecciano rischiano di prendere il volo e perdere aderenza con la sede stradale", sostiene un residente, Enzo Colace, dopo il recente scontro frontale fra due auto all’altezza del civico 36, nel quale due persone sono rimaste ferite. La proposta è di aumentare i dossi come deterrente all'eccesso di velocità "perché uno soltanto non serve. Anzi, peggiora la situazione".

"Bisogna aspettare il morto?"

I residenti lamentano che si tratta dell’ennesimo incidente "in una strada molto pericolosa, come è già stato segnalato più volte all’Amministrazione comunale dai residenti e anche dal Comitato di quartiere. Nel 2021 c’era stato anche un sopralluogo dell’allora assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Borgonovo. E' un problema anche attraversare. Bisogna aspettare il morto?". Nel recente passato gli abitanti della zona hanno lamentato anche i disagi procurati dall'area dismessa accanto alla strada e il rischio di cedimenti nella palazzina abbandonata al margine della strada, sopra la fermata del bus.