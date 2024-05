"Sereni e Attivi" di Arcore ha una nuova presidente

Svolta in "rosa" per l’associazione "Sereni e Attivi" di Arcore che raggruppa oltre 300 tra uomini e donne arcoresi tutti rigorosamente over 60. Per la prima volta dalla sua costituzione il sodalizio ha affidato il timone ad una donna.

Lei è Lorella Vanzulli , volto conosciuto e stimato in città per via dei tanti anni trascorsi come dipendente comunale negli uffici cittadini di Largo Vela.

Rinnovate le cariche sociali

Tre sabati fa si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio direttivo e Vanzulli ha ottenuto un vero e proprio plebiscito, riuscendo ad ottenere ben 79 preferenze. Dopo di lei troviamo Gabriella Brigatti con 19 preferenze, il presidente uscente Salvatore Esposito (15). Con loro sono stati eletti anche Ferdinando Mirti, Elio Calloni, Biagio Ianelli, Rosa Lacetera, Sebastiano Pupillo e Mauro Nannucci.

I nuovi membri del direttivo si troveranno per assegnare le mansioni ma è particamente certo che il ruolo di presidente verrà ricoperto da Vanzulli. In totale hanno votato ben 155 arcoresi (87 presenti e 68 per delega). Un vero record se pensiamo che nelle ultime elezioni i votanti erano poco più di una quarantina.

Vanzulli già al lavoro

Il nuovo direttivo rimarrà in carica fino al 2027 e sono tanti i temi che la nuova presidente dovrà affrontare, in primis quello della sede. I locali della stazione sono sempre più piccoli e il sodalizio ha già chiesto al sindaco Bono di potersi allargare.