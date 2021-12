Come candidarsi

Domande online entro mercoledì 26 gennaio 2022.

Sono 2 i posti disponibili in Biblioteca a Desio per i giovani tra i 18 e 29 anni non compiuti che intendono diventare operatori volontari di Servizio Civile Universale. Fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione al progetto Bookfriends in provincia di Monza - Brianza, un percorso di valorizzazione delle Biblioteche della Provincia Monza Brianza, che si realizzerà tra il 2022 e il 2023 presso la Biblioteca Civica di Desio, in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2.

Servizio Civile: due posti in Biblioteca a Desio

E’ richiesto un impegno di 25 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni, a fronte di un contributo mensile di 444,30 euro, comprensivo di un percorso formativo generale e specifico, nonché il rilascio di un attestato di partecipazione e certificazione delle competenze.

“Vogliamo offrire un’opportunità ai giovani, perchè possano acquisire competenze in tema bibliotecario – spiega l’Assessore alla Cultura Miriam Cuppari. Sarà l’occasione per vivere un’esperienza formativa significativa, partecipare attivamente alla vita della Città e contribuire al miglioramento dei servizi del territorio. Una possibilità che non si limita all’apprendimento di strumenti spendibili nel mondo del lavoro, ma una vera e propria esperienza di crescita culturale e cittadinanza attiva. La collaborazione dei volontari sarà significativa per tutte le attività previste dal progetto, come il supporto all’attività di orientamento e assistenza al pubblico per l’uso dei servizi bibliotecari, delle risorse digitali e dei servizi multimediali o il supporto all’attività di didattica della biblioteca e di promozione della lettura”.

Come fare domanda

La progettazione è stata curata da Anci Lombardia (www.scanci.it), qui tutti i dettagli del bando.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online tramite SPID entro e non oltre le ore 14.00 del 26 Gennaio 2022. Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

I compiti del volontario

Tante e diversificate le attività a cui il volontario potrà dedicarsi nel corso del Servizio Civile. In particolare:

• Gestione delle attività di prestito e interprestito • Ricerca a catalogo • Iscrizione ai servizi della biblioteca • Ricollocazione dei documenti a scaffale • Promozione dei servizi tramite social network • Informazioni al pubblico • Supporto nella gestione di eventi culturali • Ideazione e realizzazione di materiale promozionale • Assistenza nell’utilizzo delle postazioni Internet.