Servizio civile, Triuggio seleziona tre giovani

Bando Servizio civile 2026: il Comune di Triuggio seleziona tre giovani che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali e il riconoscimento di un contributo economico di 519,47 euro.

Bando Servizio civile

Il Comune di Triuggio informa che è stato pubblicato il bando di selezione di servizio civile universale (scadenza 8 aprile 2026 ore 14). Il Comune di Triuggio selezionerà 3 giovani che saranno inseriti per un anno nei servizi comunali con un impegno di 25 ore settimanali. Ai giovani è riconosciuto un contributo economico di 519,47 euro, la certificazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è prevista la riserva di posti nei concorsi pubblici.

Chi può presentare la domanda

Possono presentare domanda di partecipazione i giovani in possesso dei seguenti requisiti:

 cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;

 aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda;

 non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo oppure ad una pena, anche di entità inferiore, per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione 0 esportazione illecita di armi o materie esplodenti, oppure per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.

Come presentare la domanda

I giovani dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. È necessario essere in possesso dello SPID o della CIE. All’interno della piattaforma DOL, per candidarsi al servizio civile del Comune di Triuggio, scegliere:

Progetto: SCU nei servizi di assistenza dei Comuni della Provincia di Monza e Brianza

codice sede 166115

Progetto: Cultura e cittadinanza attiva nelle biblioteche dei Comuni della Provincia di Monza e

Brianza

codice sede 166115

Tutte le informazioni

Sul sito www.scanci.it sono presenti tutte le informazioni necessarie per presentare domanda e sulle procedure di selezione. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Triuggio l numero 0362.9741233- E-Mail: pubblicaistruzione@comune.triuggio.mb.it.

Ufficio Servizio Civile SCANCI Tel 02 72629640 interno 1, E-mail: info@scanci.it – www.scanci.it.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 24 marzo 2026.