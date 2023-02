Servono operai, ma nessuno si fa avanti per lavorare

Sono ormai diversi mesi che la ditta Mag srl, con sede a Giussano, cerca operai, ma pochissimi quelli che si sono fatti avanti e ora il titolare ci riprova lanciando un appello.

Il lavoro nel settore della tecnologia e fibra ottica

A.A.A. cercasi operai per potenziare l’organico e poter smaltire la grossa mole di lavoro. La ditta Mag srl, con sede in via Catalani a Birone, è specializzata nell’installazione di impianti Lan e wifi, impianti elettrici, cablaggi e tutte le attività che riguardano il settore della tecnologia e fibra ottica, una realtà in crescita che opera a supporto di pubbliche amministrazioni, Forze dell’ordine e privati. Un'attività in continua crescita, a cui serve nuovo personale.

Formazione interna e contratti

«Abbiamo tanto lavoro, ma mancano gli operai - spiega il titolare Marco D’Ignoti Parenti - Da ormai diversi mesi cerchiamo figure da formare. Non è necessario essere operai specializzati: siamo disponibili a fare formazione grazie ai nostri capi squadra, pronti ad affiancare i nuovi arrivati. Peccato però che nessuno sembra interessato a questo lavoro, che parte dallo stipendio stabilito dal contratto».

Il lavoro si svolge pressochè nei cantieri, negli edifici e comprende un turno di otto ore con una pausa di un’ora, dal lunedì al venerdì.

Settore in crescita, mandate il curriculum

«Si comincia con un periodo di prova per poter vedere le capacità e per consentire anche al lavoratore di capire se è il lavoro che fa per lui, ma il nostro obiettivo è poi quello di arrivare ad avere un rapporto lavorativo con il personale che sia permanente. Questo settore è molto in crescita, ormai la rete internet è indispensabile in qualsiasi attività. C’è molta richiesta, ma ci manca il personale. Ci servono operai con una certa urgenza».

Per chi fosse interessato dunque, l’invito è quello di farsi avanti: basta mandare il proprio curriculum a sara.garulli@magimpianti.eu