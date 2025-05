Settimana della Legalità 2025, ecco gli appuntamenti in calendario

Torna ad Arcore, per la sua terza edizione, la Settimana della Legalità, un’importante iniziativa culturale e civile promossa dal Comune con il coinvolgimento di istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Villa Borromeo e altri luoghi simbolici della città accoglieranno incontri, mostre, convegni e momenti di riflessione sul valore della legalità come fondamento della convivenza democratica.

Un ricco calendario di eventi

Un calendario denso e articolato che mette al centro il dialogo tra generazioni, il rispetto per l’ambiente, la memoria storica e il ruolo delle nuove tecnologie nella vita quotidiana. Un’opportunità preziosa per riflettere sul concetto di giustizia non solo come sistema di norme, ma come scelta consapevole di rispetto, responsabilità e impegno civile.

L’Arte come Patrimonio Civile: “La Grande Pittura Italiana del Novecento”

Ad aprire ufficialmente la manifestazione sarà, con un giorno d’anticipo (il 23 maggio), l’inaugurazione della prestigiosa mostra “La Grande Pittura Italiana. Stiamo parlando dei 25 capolavori del Novecento recuperati dallo Stato Italiano”, allestita nelle sale nobili di Villa Borromeo e visitabile fino al 1° giugno.

Un’esposizione straordinaria, che unisce arte e legalità: le opere esposte, infatti, sono state tutte recuperate dal patrimonio artistico nazionale grazie all’intervento dello Stato contro traffici illeciti, furti o vendite non autorizzate. Un patrimonio restituito alla collettività, che diventa simbolo concreto della tutela del bene comune.

La mostra sarà aperta al pubblico: venerdì 15 - 19. Sabato e domenica: 10 - 12 e 15 -19

La Memoria che Resta: ccoprimento del ritratto di Sebastiano d’Immè

Il 25 maggio 2025 alle ore 10:30, nella suggestiva Sala del Camino, si terrà un momento di grande valore simbolico e storico, la cerimonia di scoprimento del ritratto di Sebastiano d’Immè, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Un atto di memoria che si fa impegno, in nome di chi ha sacrificato la propria vita per la libertà. Attraverso il volto di Sebastiano d’Immè si rende omaggio a tutti coloro che, in tempo di guerra o in difesa della democrazia, hanno fatto della giustizia e del coraggio una scelta di vita.

Alla cerimonia saranno invitate oltre alla famiglia, autorità civili, militari e rappresentanze delle associazioni d’arma.

Costituzione e Ambiente: Ecoansia, Diritti e Futuro

Il 29 maggio 2025 alle ore 16:30, nella Sala Giardino d’Inverno di Villa Borromeo, si terrà il convegno “La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi – L’ecoansia e la Costituzione: riflessioni e prospettive”, a cura dell’Associazione IUS ET VIS, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Monza.

Un incontro importante per discutere delle recenti modifiche costituzionali che hanno inserito la tutela dell’ambiente tra i principi fondamentali della nostra Repubblica, e per affrontare un fenomeno sempre più diffuso l’ecoansia, ovvero l’ansia legata al degrado ambientale e ai cambiamenti climatici.

Nella discussione pubblica emerge sempre più chiara la rilevanza delle tematiche ambientali, con ampia discussione sulla necessità di contemperarne le misure attive di conservazione e tutela con la realtà socio-economica attuale. La tutela dell’ambiente è specificamente prevista tra i beni di rilevanza costituzionale, alla luce del novellato testo dell’art. 9 della Costituzione. Nell’incontro si avrà modo di discutere tra i giuristi e il pubblico della tutela approntata dal nostro legislatore in materia amministrativa e penale, analizzando anche la futura novità della Direttiva n. 1203/24.Perché parlare di legalità significa anche garantire diritti alle future generazioni, proteggendo il pianeta che lasceremo loro.

L’Intelligenza Artificiale come strumento quotidiano

La legalità passa anche attraverso la consapevolezza tecnologica. Per questo, il 30 maggio 2025 alle ore 15 , nella Sala del Camino, si terrà l’incontro pubblico “Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni: come usarla in casa e difendersi dalle truffe”, a cura dell’ Ing. Pierluigi Redaelli.

Un evento pensato in particolare per le persone anziane, spesso le più esposte a rischi di frodi online o utilizzo improprio della tecnologia. L’incontro offrirà dimostrazioni pratiche e consigli utili per utilizzare strumenti digitali in sicurezza: dalla gestione della domotica alla difesa contro le truffe telefoniche e via email, fino all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale generativa.

Una tappa significativa per una cittadinanza digitale inclusiva, che non lasci indietro nessuno e rafforzi l’autonomia degli utenti di ogni età.

Giovani e Legalità: L’impegno della scuola

La mattinata del 30 maggio 2025 sarà interamente dedicata al dialogo tra studenti e legalità, grazie alla collaborazione con l’Associazione "Libera", da anni punto di riferimento nel contrasto alle mafie e nella promozione della giustizia sociale. Gli operatori dell’associazione incontreranno gli alunni della Scuola Media Stoppani di Arcore, nell’Aula Magna dell’Istituto, per due sessioni d’incontro.

Un dialogo intergenerazionale che parte dal basso, per costruire coscienze critiche e cittadinanza attiva. Perché la legalità si impara e si sceglie, giorno dopo giorno, fin da giovanissimi.

Una Comunità che Cresce Insieme

La terza edizione della Settimana della Legalità ad Arcore si conferma come un laboratorio di cittadinanza e bellezza, capace di coinvolgere tutte le fasce della popolazione, promuovendo valori condivisi, memoria, giustizia, rispetto dell’ambiente e innovazione sociale.

“Non è solo una rassegna di eventi, ma un’occasione per guardarsi negli occhi come comunità – dichiarano il sindaco Maurizio Bono e il Presidente del Consiglio comunale Laura Besana promotori dell’iniziativa delle Settimane arcoresi – e per riaffermare che la legalità non è un concetto astratto, ma un gesto quotidiano nel rispetto delle regole, nella difesa del patrimonio comune, nella solidarietà verso chi è più fragile.”

La manifestazione è realizzata con il contributo delle Associazioni Ius et Vis e Libera e con il Patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Monza e si inserisce in un percorso più ampio di educazione civica e promozione della cultura della legalità che il Comune di Arcore ha intrapreso in sinergia con scuole, famiglie e realtà del territorio.

Informazioni utili

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per la mostra “La Grande Pittura Italiana” è consigliata la prenotazione per gruppi e scuole (scrivere a cultura@comune.arcore.mb.it).

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, visitare il sito ufficiale del Comune di Arcore www.comune.arcore.mb.it