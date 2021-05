Seveso 45 anni dopo, rinviata la visita al Bosco delle Querce. Oggi secondo appuntamento online

Seveso 45 anni dopo, rinviata la visita al Bosco delle Querce a causa del maltempo. L’appuntamento è stato spostato al 18 maggio. Intanto oggi secondo appuntamento online.

Seveso 45 anni dopo: oggi nuova tavola rotonda

Dopo l’incontro online di giovedì 7 maggio, oggi lunedì 10, alle 17 è prevista la seconda tavola rotonda virtuale in diretta Facebook sulla Pagina di @PrimaMonza, con Carlo Ghezzi della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Marco Caldirola di Medicina Democratica, Alberto Colombo di Sinistra e Ambiente Meda, Valeria Fieramonte, autrice del libro “La via di Laura Conti”. Si tornerà dunque a parlare del disastro della diossina in un incontro organizzato dalle associazioni Brianze e Alisei nell’ambito del progetto “In mezzo scorre il Lambro”, con il contributo di Fondazione della Comunità Monza e Brianza ONLUS.

Visita guidata rinviata

La visita guidata al Bosco delle Querce prevista per domani, martedì 11 maggio, è invece rimandata, causa maltempo, a martedì 18 maggio sempre alle 15.

Ad accompagnare i presenti all’interno del parco regionale saranno Giorgio Garofalo, presidente dell’associazione Alisei, il naturalista Matteo Barattieri, Maurizio Zilio e Oriana Oliva di Legambiente Seveso, Gianni Del Pero del Wwf Lombardia, Amalia Fumagalli di Fridays For Future Monza e Brianza e Giulio Fossati della Cgil di Monza e Brianza.

L'evento si inserisce nelle iniziative in occasione del 45esimo anniversario del disastro di Seveso. Un evento entrato nella storia, che ha segnato profondamente tutta la Brianza, ma in particolare i Comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno e Desio.