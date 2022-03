Seveso in festa: il brano della banda è il nuovo inno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina

Successo

Il brano ha ottenuto ben il 72 per cento dei voti degli italiani

“Fino all’alba” è il nuovo inno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il brano scritto da due giovani del Corpo musicale La Cittadina di Seveso è risultato il più votato dagli italiani nel contest aperto sul palco del Festival di Sanremo.

Le note della banda alle Olimpiadi

“Fino all’alba” ha ottenuto ben il 72 per cento dei voti rispetto al 28 per cento meritato dallo sfidante "Un po' più in là". Sarà quindi il brano ufficiale che accompagnerà gli atleti durante le Olimpiadi. L’ottima notizia è arrivata ieri, sabato 5 marzo, da Amadeus, mattatore del Festival di Sanremo e Ambassador di Milano Cortina 2026. Ricordiamo che il brano era stato interpretato da Arisa sul palco dell'Ariston.

Il talento di Giulio e Francesco

A scrivere il brano, in particolare, sono stati Giulio Gianni e Francesco Marrone, due straordinari ragazzi di soli 17 anni ma di grande talento (è possibile ascoltarlo qui).

I due sono tra i tanti volti giovani de La Cittadina, la banda più antica tra i tre Corpi musicali sevesini, che nell’annata appena conclusa ha festeggiato 140 anni di vita e che può contare su una famiglia di oltre 50 musicanti. Tanti sono appunto i giovani che ne fanno parte e tra loro ci sono proprio i due autori del brano vincitore.