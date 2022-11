Sfumata la vendita dell'ex oratorio, il don confida nella Provvidenza e nel Comune

La parrocchia spera molto - a questo punto - nell'impegno dell'Amministrazione di Verano Brianza, interessata ad acquistare Corte Maggioni, di proprietà della Chiesa.

La preoccupazione del parroco

Non nasconde una certa preoccupazione don Luca Piazzolla, ma confida nella Provvidenza per trovare una soluzione ai problemi legati ai tanti debiti che gravano sulla parrocchia.

La compravendita che era in corso e che sembrava ormai in dirittura d’arrivo è saltata all’ultimo momento con tutta una serie di ripercussioni. «Purtroppo non abbiamo un piano B, ma la Provvidenza ci aiuterà - ha commentato - ora si dovrà ripartire da capo; dovremo attendere nuovi operatori che si mostrino interessati, sapendo anche che nei prossimi mesi il Comune approverà il nuovo pgt, che cambierà alcune regole. Probabilmente ciò comporterà una riduzione del valore dell’immobile».

Il ruolo del Comune

Il ruolo del Comune sarà importante anche in un altro passaggio, la trattativa per la vendita della corte Maggioni, di proprietà della chiesa.

«L’Amministrazione, anche pubblicamente, si è mostrata interessata all’acquisto - sottolinea il parroco - per noi sarebbe molto importante perchè ci aiuterebbe a ripianare parte del nostro debito».

A rischio i progetti futuri

La delicata situazione economica ha rallentato, se non addirittura stoppato, anche i nuovi progetti che avrebbero dovuto svilupparsi attorno al nuovo centro parrocchiale.

«Oltre alla questione debitoria dovremo rivalutare il progetto attorno alla chiesa che non è stato ultimato: manca uno spazio coperto per la comunità. Il tendone accanto all’oratorio da ottobre ad aprile non può essere usato, perchè non c’è il riscaldamento».