Iniziativa

L'assessore: "Un risultato che si inserisce appieno nelle politiche di valorizzazione del territorio".

Shopping Desio: una piazza virtuale per far crescere il commercio locale. Una app per far crescere il commercio di prossimità.

Shopping Desio per far crescere il commercio in città

Si tratta della piattaforma e-commerce a disposizione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) cittadino, che ha trovato nella tecnologia un alleato per raggiungere una platea ancora più ampia di utenti e connettere in modo virtuoso le misure di sostegno e supporto alle imprese commerciali e artigiane del territorio. Così commenta l’assessore al Commercio, Turismo e marketing territoriale Samantha Baldo:

"L'app Shopping Desio è oggi realtà. I primi commercianti desiani hanno già aderito all'iniziativa e stanno cominciando a vendere sulla vetrina virtuale i propri prodotti. Con questa applicazione i commercianti di Desio trovano una perfetta sintesi tra due modi di avvicinare i loro potenziali clienti: da un lato, farsi trovare grazie a internet, dall'altro, garantire quel servizio di prossimità commerciale che nessuna tecnologia potrà mai sostituire. Sicuramente sarà una grande opportunità non solo per i commercianti, ma anche per i cittadini desiani che comodamente dalle loro case potranno conoscere e interagire con quanto offre la nostra città. Sarà, inoltre, occasione per ridurre le distanze tra Comune, commercio e cittadini. Un risultato che si inserisce appieno nelle politiche di valorizzazione del territorio che vogliamo mettere a sistema nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio, insieme a tutti i partner che il territorio esprimerà”.

Una app per fare acquisti sotto casa

Grazie alla nuova app è possibile in pochi clic consultare tutte le informazioni utili per effettuare acquisti sotto casa, scegliendo tra differenti tipologie merceologiche e di servizi disponibili. Questo strumento, come rimarca l'assessore Baldo, è nato in un’ottica di servizio verso i cittadini e come opportunità per le attività commerciali e professionisti, che così avranno a disposizione una vetrina virtuale. Nell’app sono presenti anche alcuni contenuti di carattere istituzionale. L'applicazione costituisce sia il trait d'union virtuale tra i clienti e le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato desiane appartenenti al Duc, sia l’opportunità per il Comune di disporre di un’area dedicata per la comunicazione e valorizzazione del territorio, all’interno della quale è inserita una sezione dedicata a tutte le informazioni su: che cosa visitare, i servizi utili, i prodotti locali, oltre ad eventi e iniziative in programma sul territorio.