E-commerce

La piazza virtuale a breve online per far crescere il commercio di prossimità. In comune un incontro operativo e di 'formazione tecnica' per gli esercenti.

A breve online una nuova piazza virtuale come punto di incontro tra commercianti e cittadini. Si chiama Shopping Desio la neonata piattaforma e-commerce a disposizione del Distretto Urbano del Commercio (DUC) cittadino, che ha trovato nella tecnologia uno strumento per rendere più facile l’accesso, raggiungere una platea ancora più ampia di utenti e ‘connettere’ in modo virtuoso le misure di sostegno e supporto alle imprese commerciali e artigiane del territorio.

Sta per nascere Shopping Desio

Grazie alla nuova App comunale sarà possibile in pochi clic consultare tutte le informazioni utili per effettuare acquisti sotto casa e scegliere la tipologia merceologica:

Spiega il neoassessore al Commercio, Turismo e marketing territoriale Samantha Baldo durante un incontro di formazione rivolto ai commercianti: "Sono veramente felice di poter avviare il percorso operativo di questo progetto. Una operatività che voglio che sia la cifra del mio assessorato e che si inserisce interamente nelle politiche di valorizzazione del territorio che vogliamo al più presto mettere a sistema nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio, insieme a tutti i partner che il territorio esprimerà. La piattaforma ha come obiettivo principale quello di aiutare il commercio di prossimità a crescere ulteriormente. Diventa quindi anche un mezzo di supporto, qui tutto è piu’ veloce e avere la possibilità di visualizzare già online i prodotti rappresenta un vantaggio, per poi recarsi fisicamente presso gli esercizi commerciali della Città”.

“Shopping Desio è per noi un punto di partenza. Nasce in un’ottica di servizio verso i cittadini e come strumento per le attività commerciali e i professionisti che così avranno a disposizione una vetrina virtuale. Sarà un luogo di dialogo con i clienti abituali e quelli potenziali – continua l’Assessore Baldo. L’app è stata concepita per avvicinare le persone e favorire l’incontro: attraverso questo strumento è possibile sapere dove si trova un esercizio commerciale, che cosa è possibile comprare, gli orari e i giorni di apertura, tutte informazioni utili per poi recarsi o chiamare in negozio, instaurando così un contatto diretto. Perché nessuna tecnologia potrà mai sostituire il servizio di prossimità che la nostra rete di commercianti riesce a garantire, con grandi sacrifici e difficoltà, alla nostra comunità”.

Nell'App anche contenuti di carattere istituzionale

Nell’app saranno presenti anche alcuni contenuti di carattere istituzionale. L'applicazione costituisce, da un lato, il trait d'union virtuale tra i clienti e le imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell’artigianato desiane appartenenti al DUC, dall’altro, l’opportunità per il Comune di disporre di un’area dedicata per la comunicazione ai cittadini, all’interno della quale saranno inserite informazioni di servizio, news, notifiche push, oltre a una sezione dedicata a tutte quelle notizie che rendono Desio una Città: dove dormire, che cosa visitare, i servizi utili, i prodotti locali, eventi e iniziative in programma sul territorio.

Il progetto

E’ stato realizzato dalla societá BBS Italia di Paderno Franciacorta a seguito dell’aggiudicazione di un bando pubblico. Per i primi 125 commercianti l’adesione è gratuita per un anno, per i successivi occorrerà versare una quota di adesione di 205 euro, oltre iva, annuali. La piattaforma e i suoi contenuti saranno disponibili per tutti online su www.shoppingdesio.com oppure su mobile Store.

La piattaforma

Diventerà una sorta di grande piazza virtuale in cui incontrarsi, interagire, fare acquisti, ricevere informazioni. Sarà accessibile senza limitazioni, sia da web, che da Apple Store e Play Store, scaricando l’App. I commercianti e gli artigiani aderenti all’iniziativa potranno promuovere gratuitamente i propri prodotti e fornire uno strumento digitale in più, a clienti vecchi e nuovi, finalizzando l’acquisto in maniera diretta e sicura. I cittadini potranno accedere comodamente, dai loro dispositivi mobile e non, a tutto il potenziale della Città: dalla lista dei prodotti in vendita ai punti di interesse, alle informazioni sulle attività ed eventi del Comune e del territorio.

E' possibile aderire al progetto

Per informazioni e adesioni: inviare la propria richiesta a info@shoppingdesio.com

La piattaforma shoppingdesio è aperta all'adesione per tutte le realtà commerciali di Desio