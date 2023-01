Si accendono i motori per la quarta edizione del "Sing & Serve 2023"

Con la partenza del nuovo anno sono iniziate anche le attività per l’organizzazione della nuova edizione del SING & SERVE 2023, la manifestazione canora, organizzata dal Lions Club Arcore Borromeo in collaborazione di altri Lions Club della Brianza, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.

Si accendono i motori per la quinta edizione del "Sing & Serve 2023"

Come sempre l’obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare a favore delle organizzazioni di assistenza e solidarietà del territorio Arcorese. Cantanti, Gruppi e Cori non professionisti e non solo arcoresi che intendono partecipare come concorrenti, devono inviare i video di proprie esibizioni al portale www.singandserve.it dove saranno pubblicati per

richiedere al pubblico di esprimere le proprie preferenze votandoli via web nei mesi di marzo ed aprile.

I venti concorrenti selezionati si esibiranno nella serata del 23 maggio

La classifica online dei 20 concorrenti più gettonati determinerà quelli che saranno invitati a ripetere la propria esibizione dal vivo, nel corso della festosa serata finale del 23 maggio 2023 sul palcoscenico dell’Auditorium Don Oldani di Arcore. Nel corso della serata una giuria di qualità ed il pubblico in sala premieranno vincitori e vinti delle varie categorie previste.

Come iscriversi

Le iscrizioni all’evento si chiudono oggi 3 gennaio 2023. La partecipazione è totalmente gratuita.

Modalità di gara e regolamento sono pubblicati nella pagina iscrizioni del sito. Per chiarimenti e informazioni scrivere a eventi@lionsclubarcoreborromeo.it