Si allarga la famiglia dei Campeggiatori Itineranti

Toccata una cifra record. Il Gci (Gruppo Campeggiatori Itineranti) di Nova Milanese ha raggiunto quota 96 iscritti: 96 famiglie, non solo di Nova, che hanno voglia di stare insieme e divertirsi. "Se si pensa che l’anno scorso eravamo 61, questo è un salto triplo – commenta con entusiasmo il presidente Max Tritto – Il direttivo e gli attivisti del gruppo sono super contenti, perché tutti i sacrifici e le ore impiegate hanno dato i loro frutti. Non va dimenticato che siamo tutti volontari. I nuovi soci sono stati accolti a braccia aperte e si sono subito integrati".

Il motto "divertirsi in compagnia" è stato assorbito al primo incontro: merito anche dei soci anziani, in grado di far sentire a casa propria anche chi non era mai stato in un club di campeggiatori. Ora il gruppo, spiega Tritto, è in cerca di una nuova “casa”: "La nostra sede di Nova ora è piccola e ne stiamo cercando una più grande per le riunioni settimanali, almeno per l’inverno. Abbiamo fatto riunioni con mascherine e disinfettante nel cortile, supereremo anche questo ostacolo – afferma con fiducia – Ora spetta a noi mantenere felici queste 96 famiglie". Si comincia con una gita in Liguria in occasione di Halloween, mentre nel frattempo il gruppo è ancora al lavoro per organizzare un evento speciale in occasione del Capodanno.