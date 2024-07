Nova Milanese piange lo storico medico e cittadino benemerito

Un punto di riferimento per la comunità di Nova Milanese, un medico che è rimasto nel cuore di centinaia di pazienti, ma anche un volontario impegnato in parrocchia e nel sociale. Si è spento giovedì 11 luglio 2024 a 71 anni il dottor Ezio Negretto.

Addio allo storico medico di base

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in città e tra i suoi affezionati pazienti. Nel dicembre 2023, per la sua professionalità e per l'impegno profuso in vari ambiti della collettività, gli era stato conferito il Luit d'oro, la benemerenza civica assegnata dal Comune a chi ha lasciato un segno nella storia della città.

Medico e cittadino benemerito

Ezio Negretto era stato premiato per la disponibilità e la professionalità dimostrate non solo come medico di base ma anche nel mondo del volontariato e dell’associazionismo:

"Qui non vogliamo premiare solo il medico - aveva affermato il sindaco Fabrizio Pagani– Noi premiamo la disponibilità che lo ha reso una presenza costante e costruttiva nella nostra realtà cittadina. Ezio ha fatto parte di moltissimi gruppi, fino ad arrivare al ruolo di presidente che ha svolto nell’associazione Felicita Merati, una delle associazioni portanti di Nova".

Il ricordo dell'Avis

Commosso il ricordo della sezione cittadina dell'Avis, dove aveva svolto un ruolo importante:

"Buon viaggio dottor Negretto! Direttore sanitario di Avis Nova dalla fine degli anni ‘80 fino all’inizio degli anni ‘90; anche dopo, sempre disponibile alle nostre iniziative sanitarie (come le isole della salute); durante l’intervista fatta in occasione della stampa del nostro libro per i 40anni di Avis, ricordiamo la tua stupenda testimonianza sul ricordo che avevi dei colloqui con i donatori: “…lì ho incontrato sempre persone motivate a donare sangue, senza contraccambio se non la certezza di compiere qualcosa per il bene di un altro…”. In questa tua frase troviamo molti elementi della tua personalità, del tuo modo di essere medico, della tua infinita disponibilità e umanità. Grazie infinite per quello che hai dato/fatto per Avis e non solo".

